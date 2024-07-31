Кирилл Харитонов усилит команду врио губернатора ХМАО

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Губернатор ХМАО усилит свою команду — Харитонов займется вопросами внутренней политики в команде Кухарука
Губернатор ХМАО усилит свою команду — Харитонов займется вопросами внутренней политики в команде Кухарука Фото:

Еще одним человеком, который усилит команду врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука, станет замдиректора департамента информполитики Свердловской области Кирилл Харитонов. Он будет назначен на должность советника губернатора округа с 1 августа — сообщают источники URA.RU из близкого окружения политика.

«Есть информация, что в статусе советника губернатора Югры, Харитонов займется вопросами внутренней, информационной и молодежной политики. Также, политик займется направлениями культуры и спорта» — сообщают анонимные источники URA.RU.

Харитонову 32 года. Он родился в Тюменской области, окончил строительный институт Тюменского индустриального университета и Институт государства и права Тюменского государственного университета с отличием. Является финалистом конкурса политологов, проводимого АНО «Россия — страна возможностей», после которого прошел обучение в мастерской управления «Сенеж».

С 2016 года Харитонов работал в аппарате тюменской гордумы и тюменской облдумы. В 2021 году занимал должность советника вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, с декабря 2021 года по июль 2024 года был заместителем директора департамента информполитики Свердловской области.

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Еще одним человеком, который усилит команду врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука, станет замдиректора департамента информполитики Свердловской области Кирилл Харитонов. Он будет назначен на должность советника губернатора округа с 1 августа — сообщают источники URA.RU из близкого окружения политика. «Есть информация, что в статусе советника губернатора Югры, Харитонов займется вопросами внутренней, информационной и молодежной политики. Также, политик займется направлениями культуры и спорта» — сообщают анонимные источники URA.RU . Харитонову 32 года. Он родился в Тюменской области, окончил строительный институт Тюменского индустриального университета и Институт государства и права Тюменского государственного университета с отличием. Является финалистом конкурса политологов, проводимого АНО «Россия — страна возможностей», после которого прошел обучение в мастерской управления «Сенеж». С 2016 года Харитонов работал в аппарате тюменской гордумы и тюменской облдумы. В 2021 году занимал должность советника вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, с декабря 2021 года по июль 2024 года был заместителем директора департамента информполитики Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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