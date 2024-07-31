Кирилл Харитонов усилит команду врио губернатора ХМАО

Еще одним человеком, который усилит команду врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука, станет замдиректора департамента информполитики Свердловской области Кирилл Харитонов. Он будет назначен на должность советника губернатора округа с 1 августа — сообщают источники URA.RU из близкого окружения политика.
«Есть информация, что в статусе советника губернатора Югры, Харитонов займется вопросами внутренней, информационной и молодежной политики. Также, политик займется направлениями культуры и спорта» — сообщают анонимные источники URA.RU.
Харитонову 32 года. Он родился в Тюменской области, окончил строительный институт Тюменского индустриального университета и Институт государства и права Тюменского государственного университета с отличием. Является финалистом конкурса политологов, проводимого АНО «Россия — страна возможностей», после которого прошел обучение в мастерской управления «Сенеж».
С 2016 года Харитонов работал в аппарате тюменской гордумы и тюменской облдумы. В 2021 году занимал должность советника вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, с декабря 2021 года по июль 2024 года был заместителем директора департамента информполитики Свердловской области.
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