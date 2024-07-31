«Финист», который ехал из Перми в Екатеринбург, создал пробку из поездов

Электричка маршрута Нижний Тагил-Каменск-Уральский была задержана из-за поломки другого состава на путях. Неисправность возникла у состава № 802 «Финист», следовавшего из Перми в Екатеринбург. Об этом сообщает в Уральской транспортной прокуратуре.
«Произошла вынужденная стоянка между станцией Электродепо и станцией ВИЗ электропоезда сообщением Нижний Тагил-Каменск-Уральский. Остановка произошла в связи с технической неисправностью электропоезда № 802 «Финист» сообщением Пермь-Екатеринбург, стоящего на главном пути», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что движение поездов полностью восстановлено. Транспортная прокуратура проводит проверку.
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