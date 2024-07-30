Происшествия Пожары НПО автоматики в Екатеринбурге возобновило работу после мощного пожара 31 июля 2024 в 13:02 Размер текста - 17 + Цеха, пострадавшие от пожара, восстановят Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге горит завод «Роскосмоса» АО «НПО автоматики» в Екатеринбурге продолжает свою работу после мощного пожара. Об этом заявил генеральный директор завода Михаил Изюмов, его слова URA.RU передали представители предприятия. «НПО автоматики продолжает производственную деятельность, направленную на выполнение обязательств перед заказчиками. Цеха, которые пострадали от пожара, будут восстановлены», — рассказал Изюмов. Также, по его словам, версия о том, что пожар произошел после окончания рабочего дня, является неверной. В цехе, в тот момент, не проводились сварочные и другие работы. Пожар на предприятии произошел вечером 30 июля. Огонь охватил 800 квадратных метров здания. Кровля механического цеха обрушилась на 500 квадратных метров. Для тушения была привлечена авиация. Главное о пожаре URA.RU собрало в отдельном материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! АО «НПО автоматики» в Екатеринбурге продолжает свою работу после мощного пожара. Об этом заявил генеральный директор завода Михаил Изюмов, его слова URA.RU передали представители предприятия. «НПО автоматики продолжает производственную деятельность, направленную на выполнение обязательств перед заказчиками. Цеха, которые пострадали от пожара, будут восстановлены», — рассказал Изюмов. Также, по его словам, версия о том, что пожар произошел после окончания рабочего дня, является неверной. В цехе, в тот момент, не проводились сварочные и другие работы. Пожар на предприятии произошел вечером 30 июля. Огонь охватил 800 квадратных метров здания. Кровля механического цеха обрушилась на 500 квадратных метров. Для тушения была привлечена авиация. Главное о пожаре URA.RU собрало в отдельном материале. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям