Екатеринбургского тренера-педофила арестовали в Анапе

31 июля 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Алексею Сушко вменяют сексуальное насилие Фото: Василий Гришин © URA.RU Отсидевшего срок за мастурбацию при девочке на диване екатеринбургского тренера Алексея Сушко арестовали в Анапе. Ему вменяют насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Информацию URA.RU подтвердили в суде. «Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 26 сентября», — пояснили в инстанции. Когда был задержан Сушко, неизвестно. Его бывший адвокат Евгений Черноусов заявил корреспонденту, что ничего не знает об аресте тренера. Эпизод, в котором обвиняют тренера, произошел 20 июля в Анапе. Сушко зашел в подъезд за девочкой, снял перед ней штаны и показал член. Девочка убежала и сообщила об этом родителям. Алексей сознался в содеянном, пишет Е1.ru. В ноябре 2017 года в одном из спортивных клубов Екатеринбурга Сушко, как доказано судом, мастурбировал рядом с семилетней девочкой. Он сидел с ней на диване и прикрывался папкой. Сам тренер заявлял, что невиновен. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как тренер несколько раз здоровался за руку с проходившими мимо людьми, рядом с ними находились секретарь и два менеджера. Приговор он получил в 2018 году. В августе 2023-го суд заменил ему неотбытую часть наказания на принудительные работы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отсидевшего срок за мастурбацию при девочке на диване екатеринбургского тренера Алексея Сушко арестовали в Анапе. Ему вменяют насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Информацию URA.RU подтвердили в суде. «Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 26 сентября», — пояснили в инстанции. Когда был задержан Сушко, неизвестно. Его бывший адвокат Евгений Черноусов заявил корреспонденту, что ничего не знает об аресте тренера. Эпизод, в котором обвиняют тренера, произошел 20 июля в Анапе. Сушко зашел в подъезд за девочкой, снял перед ней штаны и показал член. Девочка убежала и сообщила об этом родителям. Алексей сознался в содеянном, пишет Е1.ru. В ноябре 2017 года в одном из спортивных клубов Екатеринбурга Сушко, как доказано судом, мастурбировал рядом с семилетней девочкой. Он сидел с ней на диване и прикрывался папкой. Сам тренер заявлял, что невиновен. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как тренер несколько раз здоровался за руку с проходившими мимо людьми, рядом с ними находились секретарь и два менеджера. Приговор он получил в 2018 году. В августе 2023-го суд заменил ему неотбытую часть наказания на принудительные работы.