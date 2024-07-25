В прощальном матче хоккеиста Сергея Мозякина в Магнитогорске (Челябинская область) 27 июля не примет участие звезда «Вашингтона» Александр Овечкин. Это следует из состава участников игры, который был опубликован пресс-службой клуба «Металлург»
«Представляем вашему вниманию состав на „Легендарный матч“! Мозякины, Зарипов, Разин, Яковлев, Кошечкин, Набоков — глаза разбегаются», — прокомментировали в пресс-службе «Металлурга».
В матче примут участие две команды — «Металлург» и «Друзья Мозякина». В составе «Металлурга» — отец и сын Мозякина, звезда НХЛ, дважды обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин, главный тренер «Металлурга» Андрей Разин, Олимпийский чемпион Василий Кошечкин и несколько действующих обладателей Кубка Гагарина, выигравших трофей с «Металлургом». В составе «Друзей Мозякина» — двукратный обладатель Кубка Стэнли, Олимпийский чемпион и чемпион мира Павел Дацюк, президент КХЛ Алексей Морозов, обладатель Кубка Стэнли и Кубка Гагарина Вячеслав Войнов и другие звезды хоккея. Нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, о приглашении которого заявлял Мозякин, в списке участников игры нет.
Мозякину 43 года, он завершил карьеру в 2021 году. Хоккеист выступал за «Металлург» с 2011 года. В составе команды в 2014 и 2016 годах он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Кроме того, Мозякин является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным чемпионом мира (2008 и 2009 годы).
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