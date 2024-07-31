В ХМАО оштрафовали ямальца, хотевшего уехать на подножке поезда в Миасс

В Пыть-Яхе (ХМАО) сотрудники линейного отдела полиции оштрафовали жителя Надымского района ЯНАО, который задержался в кафе и опоздал на поезд. Молодой человек следовал в Миасс (Челябинская область), сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по УрФО.
«На станции Пыть-Ях в линейный отдел поступила информация, что проводник пассажирского поезда „Новый Уренгой — Уфа“ сорвал стоп-кран для предотвращения травмирования одного из пассажиров, который осуществил проезд на подножке вагона. На этом поезде молодой человек должен был ехать в Миасс, но перед отправлением задержался в одном из кафе, расположенном на станции Сургут», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.
На момент приближения пассажира к платформе поезд начинал свое движение. Пассажир, не задумываясь о своей безопасности, ухватился за поручни вагона и запрыгнул на подножку, проехав около 150 метров. Ситуация привлекла внимание проводника, он незамедлительно активировал стоп-кран для экстренной остановки состава. В результате вынужденного простоя продолжительностью три минуты молодой человек смог войти в вагон.
В Пыть-Яхе нарушителя ожидала профилактическая беседа с сотрудниками правоохранительных органов. Составлен административный протокол касательно нарушения правил поведения граждан при пользовании железнодорожным транспортом. Молодой человек может быть оштрафован на сумму до двух тысяч рублей, тем более, что в текущем году он уже был оштрафован за мелкое хулиганство.
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