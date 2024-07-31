Госдума поддержала необходимость менять миграционные законы

Депутаты приняли единогласное решение обратиться к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой усовершенствовать нормативные акты, регулирующие миграционные процессы в стране. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
«Депутаты поддержали обращение к главе правительства по вопросу совершенствования нормативных актов в сфере миграции», — сообщила пресс-служба Госдумы в telegram-канале. Отмечается, что документ принят единогласно.
Депутатский анализ подзаконных актов выявил ряд проблем в сфере миграции, которые до сих пор не были решены федеральными органами исполнительной власти. В обращении указывается, что они требуют рассмотрения и решения на уровне правительства РФ.
Ранее сообщалось, что Государственная дума РФ приняла законопроект, касаемый высылки мигрантов из страны, которые находятся в ней без законных оснований. Согласно инициативе, решение об административном выдворении иностранцев будет принимать МВД.
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