В России начнут лишать гражданства иностранцев, не вставших на воинский учет

Госдума одобрила закон, согласно которому иностранцы, получившие российское гражданство и не вступившие на воинский учет, могут быть лишены гражданства. Данный закон принят на пленарном заседании нижней палаты 31 июля.
Законопроект также направлен на упорядочивание процедур постановки на воинский учет и процесса получения гражданства, чтобы они осуществлялись синхронно. Трансляция заседания велась на портале нижней палаты.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о планах на рассмотрение законопроекта о постановке мигрантов на воинский учет во время получения ими российского гражданства. По словам спикера, его поддерживают большинство депутатов.
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