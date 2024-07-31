В России начнут лишать гражданства иностранцев, не вставших на воинский учет

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Мигранты при получении гражданства России обязаны вставать на воинский учет
Мигранты при получении гражданства России обязаны вставать на воинский учет Фото:

Госдума одобрила закон, согласно которому иностранцы, получившие российское гражданство и не вступившие на воинский учет, могут быть лишены гражданства. Данный закон принят на пленарном заседании нижней палаты 31 июля.

Законопроект также направлен на упорядочивание процедур постановки на воинский учет и процесса получения гражданства, чтобы они осуществлялись синхронно. Трансляция заседания велась на портале нижней палаты.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о планах на рассмотрение законопроекта о постановке мигрантов на воинский учет во время получения ими российского гражданства. По словам спикера, его поддерживают большинство депутатов.

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Госдума одобрила закон, согласно которому иностранцы, получившие российское гражданство и не вступившие на воинский учет, могут быть лишены гражданства. Данный закон принят на пленарном заседании нижней палаты 31 июля. Законопроект также направлен на упорядочивание процедур постановки на воинский учет и процесса получения гражданства, чтобы они осуществлялись синхронно. Трансляция заседания велась на портале нижней палаты. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о планах на рассмотрение законопроекта о постановке мигрантов на воинский учет во время получения ими российского гражданства. По словам спикера, его поддерживают большинство депутатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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