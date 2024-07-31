В России увеличили выплаты участникам СВО: новые суммы по регионам

Президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает удвоение единовременной выплаты для участников специальной военной операции (СВО), заключивших контракт с Министерством обороны. С 1 августа по 31 декабря текущего года регионам рекомендовано выплачивать контрактникам более 400 тысяч рублей. Это касается граждан России, мобилизованных или проходивших срочную службу, а также других категорий россиян и иностранных граждан. Сколько заплатят жителям различных регионов — в материале URA.RU.
Выплаты военнослужащим, заключившим контракт
Выплаты участникам СВО, заключившим контракт с Минобороны РФ, осуществляются в соответствии с условиями заключенного договора. Зарплата контрактников начинается от 195 тысяч рублей в месяц и может увеличиваться в зависимости от звания и специальности. В некоторых регионах предусмотрены дополнительные выплаты сверх федеральных. Теперь региональные власти также рекомендованы установить минимальный размер выплаты в 400 тысяч рублей, которые будут финансироваться из бюджетов субъектов РФ.
Кроме того, предусмотрены ежедневные выплаты за активное участие в наступательных операциях и дополнительные вознаграждения за каждый километр продвижения. Отмечается, заключивших контракт с Вооруженными Силами РФ, могут рассчитывать на следующие выплаты: оклад месячного денежного содержания, ежемесячные надбавки, премии, ежегодную материальную помощь, командировочные расходы, подъемные и суточные пособия и прочие гарантии и выплаты, предусмотренные Федеральным законом.
Региональные выплаты контрактникам
В разных регионах России размеры единовременных выплат контрактникам значительно отличаются:
- В Москве установлена выплата в размере 1,9 миллиона рублей.
- В Ростовской области военные могут получить до 1,2 миллиона рублей.
- В Ставропольском крае выплата увеличена до 1,5 миллиона рублей.
- В Свердловской области установлена выплата в размере 400 тысяч рублей.
- В Калужской области контрактники могут получить до 495 тысяч рублей.
- В Краснодарском крае военные могут рассчитывать на сумму более 1,65 миллиона рублей.
Дополнительные льготы и компенсации
Государство предоставляет комплексную поддержку участникам СВО, включая бесплатное предоставление лекарств, бюджетные места для детей в высших учебных заведениях и прием без экзаменов в кадетские корпуса и военные училища. Беременным женам участников СВО полагаются дополнительные выплаты.
Контрактники имеют право следующие льготы и компенсации:
- Бесплатные земельные участки. Такое поощрение доступно для военных из Ленинградской области, Тамбовской, Орловской, Курской, Иркутской и нескольких других.
- Освобождение от некоторых налогов. Например, в Ленинградской, Тамбовской, Орловской, Курской, Иркутской областях военнослужащих освободили от транспортного налога. А в Татарстане и Тамбовской области военных освободили и от земельного.
- Дополнительные выплаты семьям и детям участников СВО. Так беременная супруга участника специальной военной операции сможет рассчитывать на выплату около 40 тысяч рублей до родов и 16 тысяч в месяц после.
- Компенсации за ранение и смерть.
Выплаты добровольцам
В 2022 году были внесены поправки в ряд федеральных законов, касающиеся статуса добровольцев, участвующих в специальной военной операции (СВО). Изменения затронули Федеральный закон «Об обороне» и Федеральный закон «О статусе военнослужащих», приравнивая статус добровольцев к статусу военнослужащих. Кроме того, добровольцы, участвующие в СВО на территории Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, получили статус ветеранов боевых действий согласно изменениям в Федеральный закон «О ветеранах».
Денежное содержание добровольцев, участвующих в СВО и состоящих в добровольческих формированиях, устанавливается Министерством обороны РФ. Размеры этих выплат не могут быть ниже, чем денежное довольствие контрактников, занимающих аналогичные воинские должности.
Помимо базового денежного содержания, Министерство обороны может предоставлять добровольцам и другие виды денежных выплат. Это предусмотрено для того, чтобы обеспечить адекватную материальную поддержку тем, кто принимает участие в СВО на добровольных началах.
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