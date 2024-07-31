В России продлили льготную ипотеку для части россиян. Видео

Правительство РФ продлило льготную ипотеку для ИТ-специалистов до 2030 года

31 июля 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

Льготная программа по ипотеке для ИТ-специалистов продлена до 2030 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство России приняло решение о продлении программы льготной ипотеки для ИТ-специалистов до 2030 года. Обновленные условия программы начнут действовать с августа 2024 года. Об этом сообщили в правительстве РФ. «С учетом продления программы до 2030 года приобрести жилье по льготной ставке смогут не менее 82 тыс. региональных специалистов», — заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Видео заявления опубликовано в официальном telegram -канале Правительства России. Однако он добавил, что такие условия не будут действовать в Москве и Санкт-Петербурге, поскольку программа направлена на обеспечение развития IT-области и поддержки специалистов именно в регионах. Согласно новым условиям, предельная ставка по ипотеке для ИТ-специалистов составит до 6% годовых, а максимальный размер кредита установлен на уровне до 9 миллионов рублей. Важно отметить, что ставка может быть дополнительно снижена благодаря участию банков и региональных программ поддержки. Для участия в программе ИТ-специалисты должны соответствовать определенным критериям дохода. В городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях минимальный уровень зарплаты до вычета НДФЛ составляет от 150 тысяч рублей в месяц, в остальных регионах — от 90 тысяч рублей. Инициированная президентом РФ Владимиром Путиным в 2022 году льготная ипотечная программа для ИТ-специалистов уже показала свою эффективность: было выдано более 75 тыс. кредитов на сумму 700 млрд рублей. Программой могут воспользоваться специалисты возрастом от 18 до 50 лет, которые работают в аккредитованных ИТ-компаниях на протяжении срока действия договора по ипотеке, при этом компании должны соответствовать критериям получателей налоговых льгот. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство России приняло решение о продлении программы льготной ипотеки для ИТ-специалистов до 2030 года. Обновленные условия программы начнут действовать с августа 2024 года. Об этом сообщили в правительстве РФ. «С учетом продления программы до 2030 года приобрести жилье по льготной ставке смогут не менее 82 тыс. региональных специалистов», — заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Видео заявления опубликовано в официальном telegram-канале Правительства России. Однако он добавил, что такие условия не будут действовать в Москве и Санкт-Петербурге, поскольку программа направлена на обеспечение развития IT-области и поддержки специалистов именно в регионах. Согласно новым условиям, предельная ставка по ипотеке для ИТ-специалистов составит до 6% годовых, а максимальный размер кредита установлен на уровне до 9 миллионов рублей. Важно отметить, что ставка может быть дополнительно снижена благодаря участию банков и региональных программ поддержки. Для участия в программе ИТ-специалисты должны соответствовать определенным критериям дохода. В городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях минимальный уровень зарплаты до вычета НДФЛ составляет от 150 тысяч рублей в месяц, в остальных регионах — от 90 тысяч рублей. Инициированная президентом РФ Владимиром Путиным в 2022 году льготная ипотечная программа для ИТ-специалистов уже показала свою эффективность: было выдано более 75 тыс. кредитов на сумму 700 млрд рублей. Программой могут воспользоваться специалисты возрастом от 18 до 50 лет, которые работают в аккредитованных ИТ-компаниях на протяжении срока действия договора по ипотеке, при этом компании должны соответствовать критериям получателей налоговых льгот.