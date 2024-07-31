Тюменку, впавшую в кому в Турции, смогли вывезти в Россию

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История дошла до главы МИД РФ Лаврова
История дошла до главы МИД РФ Лаврова Фото:

Жительницу Тюмени, которая впала в кому во время отдыха в Турции, доставили в Россию. Об этом со ссылкой на дочь пострадавшей женщины сообщает издание 72.ru.

"Маму транспортировали в Москву. Она в крайне тяжелом состоянии. Перевозка в Тюмень опасна", — передает агентство слова девушки.

Как ранее сообщало URA.RU, Наталья Герасимова впала в кому из-за сердечного приступа. По словам ее дочерей, маму долго отказывались отправлять в Россию, требуя оплатить медицинские услуги. Решить вопрос помогло видеообращение к главе МИД Сергею Лаврову и председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

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Жительницу Тюмени, которая впала в кому во время отдыха в Турции, доставили в Россию. Об этом со ссылкой на дочь пострадавшей женщины сообщает издание 72.ru. "Маму транспортировали в Москву. Она в крайне тяжелом состоянии. Перевозка в Тюмень опасна", — передает агентство слова девушки. Как ранее сообщало URA.RU, Наталья Герасимова впала в кому из-за сердечного приступа. По словам ее дочерей, маму долго отказывались отправлять в Россию, требуя оплатить медицинские услуги. Решить вопрос помогло видеообращение к главе МИД Сергею Лаврову и председателю СК РФ Александру Бастрыкину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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