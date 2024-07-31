В Копейске закрыли движение из-за риска прорыва аварийной дамбы на реке Чумляк

В селе Калачево в Копейске (Челябинская область) из-за риска прорыва дамбы на шесть дней перекрыли движение. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«В связи с проведением работ на дамбе на реке Чумляк между улицей Набережной и улицей Заречной села Калачево временно будет ограниченно движение транспортных средств. Проведение работ планируется с 31 июля до 5 августа», — сообщили в пресс-службе.
В Калачевском теротделе мэрии сообщили, что закрытие движения связано с аварийным состоянием дамбы на реке Чумляк и сложной гидрологической ситуацией. Еще 30 июля теротдел обратился к жителям с просьбой минимизировать движение автомобилей в районе дамбы. Теперь оно полностью закрыто.
Ранее в регионе прошли сильные ливни. Вода прорвала дамбу на Киалимском водохранилище в Карабаше.
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