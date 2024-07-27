Перевернутые трактора, унесло дом: что происходит в Киолиме после наводнения. Фото, видео

Как живет поселок Киолим после разрушения дамбы водохранилища

28 июля 2024 в 00:20 Размер текста - 17 +

В поселке Киолим началось восстановление после затопления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Метровая волна воды после разрушения дамбы на Киолимском водохранилище ударила по челябинскому поселку Киолим. Сейчас вода спала, жители возвращаются, чтобы оценить ущерб. В поселке дежурит полиция и МЧС. Для защиты от возможных мародеров выставила посты служба безопасности РМК. Корреспонденты URA.RU побывали в поселке, который еще накануне целиком ушел под воду. Карабашский поселок Киалим небольшой — всего два десятка домов. До Карабаша 15 километров. Постоянное население — 59 человек, ни считая дачников. Никто точно не знает, когда именно прорвало дамбу. Все сходятся на том, что это произошло ближе к девяти часам вечера. Удар пришелся на Киолим. Уже через полчаса ситуация стала критической, а через час все дороги ведущие к водохранилищу были перекрыты. Корреспондент URA.RU не смог прорваться через посты полиции. Уже к середине ночи стало ясно, что критическая ситуация пройдена. Вода остановилась. Всех жителей Киолима, а заодно и окрестных поселков, эвакуировали. А к утру вода спала. В поселке осталась только грязь, повсюду обломки унесенных построек. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Алексей Текслер во время осмотра Киолима обулись в резиновые сапоги. Жители Мухаметово, Карасаево, Байдашево и Сактаево, дома которых вода все-таки миновала, уже вернулись в свое жилье. Жителям Киолима возвращаться по сути некуда. Даже если дома не слишком пострадали, они нуждаются в просушке, техника непригодна, мебель необходимо менять. В поселке нет электричества. Тем не менее, многие уже начали разгребать принесенный волной мусор, расчищать подходы к своим домам. Как рассказали URA.RU жители, вода в поселок сначала была небольшая, но потом пошел второй поток, сметая все на своем пути. Некоторые забрались на крыши домов. Там, где вода подобралась слишком близко. «Ужас пережили. Трактора перевернутые, машины… Здесь были во время наводнения грудные дети, старики. Хорошо, что все спаслись. Но половины скотины нет. Где животные, не знаю. У нас тут фермерское хозяйство», — рассказал URA.RU один из жителей, Сергей. Сергей позвонил главе города, командиру военной части. Ему сказали, что к ним выезжают. Спасателям и военным было сложно добраться до Киолима, все размыло. И пока к ним ехала помощь, жильцы здесь создали свой небольшой штаб. Потому что надо было помочь тем, кому трудно. Новость по теме Вода унесла на полкилометра дом с женщиной и детьми из поселка Киолим. Видео Тем временем уже надо было спасать жену Сергея, которая осталась в доме с двумя детьми. Она позвонила мужу и сообщила, что вторая вода, очень сильная, добралась до них. Сергей велел ей закрыть двери, так как выходить было опасно. Поток воды унес дом, по словам Сергея, как Ноев ковчег. К счастью, все закончилось благополучно. Дом остановился возле лесопосадок. Женщина, дети и двое собак остались целы. Не все хозяева домов живут в Киолиме постоянно. Так одна женщина рассказала, что дом ей достался от отца и они его используют как дачу. Летом живут там постоянно, но из-за ухудшения погоды уехали в города. И уж из интернета узнали о случившемся. «Пострадали надворные постройки, уплыли дрова. Вода ушла, в доме осталась грязь. Крыльцо повреждено, пол. Жить в нем сейчас невозможно», — говорит Ирина. На помощь жителям пришли не только спасатели, но и сотрудники службы безопасности РМК. Они помогали вывозить пострадавших в пункт временного размещения (ПВР) в Карабаше, в санатории «Карабашмеди». А когда вода спала, вновь вернулись в поселок. Помогают жителям вытаскивать машины. Сейчас в ПВР остается восемь жителей поселка. Остальные уехали к родственникам. Губернатор Текслер провел в Карабаше весь день. Он заявил, что первые выплаты по 20 тысяч рублей получат все жители Киолима. Дальше будет работать комиссия по оценке ущерба и приниматься соответствующие решения. И помогать будут каждому жителю. «Мы до сих пор в шоке, но не опускаем руки, потому что видим, что не остались одни. Нам привезли воду и сухпайки, объявлен сбор вещей. Всего, конечно, восстановить не удастся, но и полпред, и губернатор, и омбудсмен Юлия Сударенко, и прокурор обещали оказать всю возможную помощь. Конечно, ситуация страшная, нам было очень страшно, но жить дальше надо», — сказала местная жительница, отказавшаяся назвать свое имя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Метровая волна воды после разрушения дамбы на Киолимском водохранилище ударила по челябинскому поселку Киолим. Сейчас вода спала, жители возвращаются, чтобы оценить ущерб. В поселке дежурит полиция и МЧС. Для защиты от возможных мародеров выставила посты служба безопасности РМК. Корреспонденты URA.RU побывали в поселке, который еще накануне целиком ушел под воду. Карабашский поселок Киалим небольшой — всего два десятка домов. До Карабаша 15 километров. Постоянное население — 59 человек, ни считая дачников. Никто точно не знает, когда именно прорвало дамбу. Все сходятся на том, что это произошло ближе к девяти часам вечера. Удар пришелся на Киолим. Уже через полчаса ситуация стала критической, а через час все дороги ведущие к водохранилищу были перекрыты. Корреспондент URA.RU не смог прорваться через посты полиции. Уже к середине ночи стало ясно, что критическая ситуация пройдена. Вода остановилась. Всех жителей Киолима, а заодно и окрестных поселков, эвакуировали. А к утру вода спала. В поселке осталась только грязь, повсюду обломки унесенных построек. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Алексей Текслер во время осмотра Киолима обулись в резиновые сапоги. Жители Мухаметово, Карасаево, Байдашево и Сактаево, дома которых вода все-таки миновала, уже вернулись в свое жилье. Жителям Киолима возвращаться по сути некуда. Даже если дома не слишком пострадали, они нуждаются в просушке, техника непригодна, мебель необходимо менять. В поселке нет электричества. Тем не менее, многие уже начали разгребать принесенный волной мусор, расчищать подходы к своим домам. Как рассказали URA.RU жители, вода в поселок сначала была небольшая, но потом пошел второй поток, сметая все на своем пути. Некоторые забрались на крыши домов. Там, где вода подобралась слишком близко. «Ужас пережили. Трактора перевернутые, машины… Здесь были во время наводнения грудные дети, старики. Хорошо, что все спаслись. Но половины скотины нет. Где животные, не знаю. У нас тут фермерское хозяйство», — рассказал URA.RU один из жителей, Сергей. Сергей позвонил главе города, командиру военной части. Ему сказали, что к ним выезжают. Спасателям и военным было сложно добраться до Киолима, все размыло. И пока к ним ехала помощь, жильцы здесь создали свой небольшой штаб. Потому что надо было помочь тем, кому трудно. Тем временем уже надо было спасать жену Сергея, которая осталась в доме с двумя детьми. Она позвонила мужу и сообщила, что вторая вода, очень сильная, добралась до них. Сергей велел ей закрыть двери, так как выходить было опасно. Поток воды унес дом, по словам Сергея, как Ноев ковчег. К счастью, все закончилось благополучно. Дом остановился возле лесопосадок. Женщина, дети и двое собак остались целы. Не все хозяева домов живут в Киолиме постоянно. Так одна женщина рассказала, что дом ей достался от отца и они его используют как дачу. Летом живут там постоянно, но из-за ухудшения погоды уехали в города. И уж из интернета узнали о случившемся. «Пострадали надворные постройки, уплыли дрова. Вода ушла, в доме осталась грязь. Крыльцо повреждено, пол. Жить в нем сейчас невозможно», — говорит Ирина. На помощь жителям пришли не только спасатели, но и сотрудники службы безопасности РМК. Они помогали вывозить пострадавших в пункт временного размещения (ПВР) в Карабаше, в санатории «Карабашмеди». А когда вода спала, вновь вернулись в поселок. Помогают жителям вытаскивать машины. Сейчас в ПВР остается восемь жителей поселка. Остальные уехали к родственникам. Губернатор Текслер провел в Карабаше весь день. Он заявил, что первые выплаты по 20 тысяч рублей получат все жители Киолима. Дальше будет работать комиссия по оценке ущерба и приниматься соответствующие решения. И помогать будут каждому жителю. «Мы до сих пор в шоке, но не опускаем руки, потому что видим, что не остались одни. Нам привезли воду и сухпайки, объявлен сбор вещей. Всего, конечно, восстановить не удастся, но и полпред, и губернатор, и омбудсмен Юлия Сударенко, и прокурор обещали оказать всю возможную помощь. Конечно, ситуация страшная, нам было очень страшно, но жить дальше надо», — сказала местная жительница, отказавшаяся назвать свое имя.