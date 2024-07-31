Обвиняемого в подрыве авто в Москве проверят на вменяемость

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Реабилитационный центр "Урал без наркотиков". Екатеринбург, психолог
Следствие решило провести психолого-психиатрическую экспертизу Евгения Серебрякова Фото:
новость из сюжета
В Москве взорвали Toyota Land Cruiser

Следствие назначило психолого-психиатрическую экспертизу арестованному по делу о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгению Серебрякову. Об этом сообщила адвокат обвиняемого Жанна Вирфель в разговоре с журналистами.

«Следствием назначена психолого-психиатрическая экспертиза обвиняемого, это стандартная практика по такому составу преступлений. Ее результаты можно ожидать в течение месяца», — рассказала Вирфель изданию ТАСС. Она отметила, что родители арестованного не могут поверить, что их сын в здравом уме пошел на такое преступление, и ожидают, что экспертиза может показать наличие психологических отклонений.

Ранее 24 июля на севере Москвы произошел взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Среди пострадавших — офицер Минобороны РФ. В ходе проведения следственных действий Серебрякова привезли на место преступления.

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Следствие назначило психолого-психиатрическую экспертизу арестованному по делу о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгению Серебрякову. Об этом сообщила адвокат обвиняемого Жанна Вирфель в разговоре с журналистами. «Следствием назначена психолого-психиатрическая экспертиза обвиняемого, это стандартная практика по такому составу преступлений. Ее результаты можно ожидать в течение месяца», — рассказала Вирфель изданию ТАСС. Она отметила, что родители арестованного не могут поверить, что их сын в здравом уме пошел на такое преступление, и ожидают, что экспертиза может показать наличие психологических отклонений. Ранее 24 июля на севере Москвы произошел взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Среди пострадавших — офицер Минобороны РФ. В ходе проведения следственных действий Серебрякова привезли на место преступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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