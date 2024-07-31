Обвиняемого в подрыве авто в Москве проверят на вменяемость

31 июля 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

Следствие решило провести психолого-психиатрическую экспертизу Евгения Серебрякова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Москве взорвали Toyota Land Cruiser Следствие назначило психолого-психиатрическую экспертизу арестованному по делу о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгению Серебрякову. Об этом сообщила адвокат обвиняемого Жанна Вирфель в разговоре с журналистами. «Следствием назначена психолого-психиатрическая экспертиза обвиняемого, это стандартная практика по такому составу преступлений. Ее результаты можно ожидать в течение месяца», — рассказала Вирфель изданию ТАСС. Она отметила, что родители арестованного не могут поверить, что их сын в здравом уме пошел на такое преступление, и ожидают, что экспертиза может показать наличие психологических отклонений. Ранее 24 июля на севере Москвы произошел взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Среди пострадавших — офицер Минобороны РФ. В ходе проведения следственных действий Серебрякова привезли на место преступления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следствие назначило психолого-психиатрическую экспертизу арестованному по делу о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгению Серебрякову. Об этом сообщила адвокат обвиняемого Жанна Вирфель в разговоре с журналистами. «Следствием назначена психолого-психиатрическая экспертиза обвиняемого, это стандартная практика по такому составу преступлений. Ее результаты можно ожидать в течение месяца», — рассказала Вирфель изданию ТАСС. Она отметила, что родители арестованного не могут поверить, что их сын в здравом уме пошел на такое преступление, и ожидают, что экспертиза может показать наличие психологических отклонений. Ранее 24 июля на севере Москвы произошел взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Среди пострадавших — офицер Минобороны РФ. В ходе проведения следственных действий Серебрякова привезли на место преступления.