Обвиняемого в подрыве машины в Москве привезли на место преступления

26 июля 2024 в 22:21 Размер текста - 17 +

Обвиняемого в подрыве авто в Москве привесли на место преступления для следственного эксперимента Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Москве взорвали Toyota Land Cruiser Обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков был привезен следователями на место преступления для проведения следственных действий. Во дворе дома на месте взрыва была оцеплена территория и проведены усиленные меры безопасности. «Серебрякова доставили во двор на севере Москвы, где в среду утром взорвался автомобиль. Со стороны полиции на месте предприняты усиленные меры безопасности», — пишет РИА Новости. Обвиняемый в наручниках участвовал в следственном эксперименте, показывая действия, которые предположительно совершал в день происшествия. Для воссоздания обстоятельств преступления следователи использовали автомобиль марки «Форд». Это позволило Серебрякову продемонстрировать, как он устанавливал взрывное устройство. Сейчас следствие рассматривает возможность изменить дело о подрыве машины в Москве. Попытка взорвать машину российского офицера может быть переквалифицирована как теракт, а связь Серебрякова с украинским куратором может быть расценена как госизмена. Утром 24 июля на севере Москвы произошел взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Пострадавшим оказался офицер Минобороны РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков был привезен следователями на место преступления для проведения следственных действий. Во дворе дома на месте взрыва была оцеплена территория и проведены усиленные меры безопасности. «Серебрякова доставили во двор на севере Москвы, где в среду утром взорвался автомобиль. Со стороны полиции на месте предприняты усиленные меры безопасности», — пишет РИА Новости. Обвиняемый в наручниках участвовал в следственном эксперименте, показывая действия, которые предположительно совершал в день происшествия. Для воссоздания обстоятельств преступления следователи использовали автомобиль марки «Форд». Это позволило Серебрякову продемонстрировать, как он устанавливал взрывное устройство. Сейчас следствие рассматривает возможность изменить дело о подрыве машины в Москве. Попытка взорвать машину российского офицера может быть переквалифицирована как теракт, а связь Серебрякова с украинским куратором может быть расценена как госизмена. Утром 24 июля на севере Москвы произошел взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Пострадавшим оказался офицер Минобороны РФ.