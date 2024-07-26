Обвиняемого в подрыве машины в Москве привезли на место преступления

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Обвиняемого в подрыве авто в Москве привесли на место преступления для следственного эксперимента Фото:
новость из сюжета
В Москве взорвали Toyota Land Cruiser

Обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков был привезен следователями на место преступления для проведения следственных действий. Во дворе дома на месте взрыва была оцеплена территория и проведены усиленные меры безопасности.

«Серебрякова доставили во двор на севере Москвы, где в среду утром взорвался автомобиль. Со стороны полиции на месте предприняты усиленные меры безопасности», — пишет РИА Новости.

Обвиняемый в наручниках участвовал в следственном эксперименте, показывая действия, которые предположительно совершал в день происшествия. Для воссоздания обстоятельств преступления следователи использовали автомобиль марки «Форд». Это позволило Серебрякову продемонстрировать, как он устанавливал взрывное устройство.

Сейчас следствие рассматривает возможность изменить дело о подрыве машины в Москве. Попытка взорвать машину российского офицера может быть переквалифицирована как теракт, а связь Серебрякова с украинским куратором может быть расценена как госизмена.

Утром 24 июля на севере Москвы произошел взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Пострадавшим оказался офицер Минобороны РФ.

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Обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков был привезен следователями на место преступления для проведения следственных действий. Во дворе дома на месте взрыва была оцеплена территория и проведены усиленные меры безопасности. «Серебрякова доставили во двор на севере Москвы, где в среду утром взорвался автомобиль. Со стороны полиции на месте предприняты усиленные меры безопасности», — пишет РИА Новости. Обвиняемый в наручниках участвовал в следственном эксперименте, показывая действия, которые предположительно совершал в день происшествия. Для воссоздания обстоятельств преступления следователи использовали автомобиль марки «Форд». Это позволило Серебрякову продемонстрировать, как он устанавливал взрывное устройство. Сейчас следствие рассматривает возможность изменить дело о подрыве машины в Москве. Попытка взорвать машину российского офицера может быть переквалифицирована как теракт, а связь Серебрякова с украинским куратором может быть расценена как госизмена. Утром 24 июля на севере Москвы произошел взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Пострадавшим оказался офицер Минобороны РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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