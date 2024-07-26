Обвиняемого в подрыве машины в Москве привезли на место преступления

Обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков был привезен следователями на место преступления для проведения следственных действий. Во дворе дома на месте взрыва была оцеплена территория и проведены усиленные меры безопасности.
«Серебрякова доставили во двор на севере Москвы, где в среду утром взорвался автомобиль. Со стороны полиции на месте предприняты усиленные меры безопасности», — пишет РИА Новости.
Обвиняемый в наручниках участвовал в следственном эксперименте, показывая действия, которые предположительно совершал в день происшествия. Для воссоздания обстоятельств преступления следователи использовали автомобиль марки «Форд». Это позволило Серебрякову продемонстрировать, как он устанавливал взрывное устройство.
Сейчас следствие рассматривает возможность изменить дело о подрыве машины в Москве. Попытка взорвать машину российского офицера может быть переквалифицирована как теракт, а связь Серебрякова с украинским куратором может быть расценена как госизмена.
Утром 24 июля на севере Москвы произошел взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Пострадавшим оказался офицер Минобороны РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.