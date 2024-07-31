«Вырвало после первого круга»: спортсменка из Екатеринбурга отравилась на Олимпиаде в Париже

Екатерина Шабалина, триатлонистка из Екатеринбурга, сошла с дистанции на Олимпийских играх в Париже. Спортсменка наглоталась воды из Сены.
«Во время заплыва я получила по голове несколько раз, отчего захлебнулась водой из Сены. После первого круга меня начало тошнить, а затем вырвало», — приводит слова Шабалиной издание «Чемпионат.com».
Медики выписали лекарства спортсменке. Олимпиада в Париже стала первой для Екатерины Шабалиной.
Ранее URA.RU рассказывало о переносе соревнований по триатлону на Олимпийских играх в Париже из-за грязной воды в Сене. Представители организации World Triathlon и Международного олимпийского комитета приняли такое решение для сохранения здоровья спортсменов.
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