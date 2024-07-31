«Вырвало после первого круга»: спортсменка из Екатеринбурга отравилась на Олимпиаде в Париже

Триатлонистка из Екатеринбурга отравилась водой из Сены на Олимпиаде в Париже
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заплыв Фалька Тишендорфа через Обь в рамках акции «Переплывая Россию». Салехард, тишендорф фальк, пловец
Спортсменка наглоталась воды из Сены во время заплыва Фото:

Екатерина Шабалина, триатлонистка из Екатеринбурга, сошла с дистанции на Олимпийских играх в Париже. Спортсменка наглоталась воды из Сены.

«Во время заплыва я получила по голове несколько раз, отчего захлебнулась водой из Сены. После первого круга меня начало тошнить, а затем вырвало», — приводит слова Шабалиной издание «Чемпионат.com».

Медики выписали лекарства спортсменке. Олимпиада в Париже стала первой для Екатерины Шабалиной.

Ранее URA.RU рассказывало о переносе соревнований по триатлону на Олимпийских играх в Париже из-за грязной воды в Сене. Представители организации World Triathlon и Международного олимпийского комитета приняли такое решение для сохранения здоровья спортсменов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатерина Шабалина, триатлонистка из Екатеринбурга, сошла с дистанции на Олимпийских играх в Париже. Спортсменка наглоталась воды из Сены. «Во время заплыва я получила по голове несколько раз, отчего захлебнулась водой из Сены. После первого круга меня начало тошнить, а затем вырвало», — приводит слова Шабалиной издание «Чемпионат.com». Медики выписали лекарства спортсменке. Олимпиада в Париже стала первой для Екатерины Шабалиной. Ранее URA.RU рассказывало о переносе соревнований по триатлону на Олимпийских играх в Париже из-за грязной воды в Сене. Представители организации World Triathlon и Международного олимпийского комитета приняли такое решение для сохранения здоровья спортсменов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...