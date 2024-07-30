Соревнования по триатлону на Олимпиаде перенесены из-за грязи в Сене

Соревнования по триатлону на Олимпийских играх в Париже были перенесены из-за неблагоприятного состояния воды в Сене. Об этом рассказали в пресс-службе Международного союза триатлона (World Triathlon).
«После собрания, посвященного обсуждению качества воды в Сене, представители World Triathlon, Международного олимпийского комитета и технические делегаты приняли решение отложить проведение соревнований по мужскому триатлону», — передает сообщение пресс-службы Sport24. Там добавили, что турнир перенесен на 31 июля.
Представители World Triathlon и Международного олимпийского комитета приняли решение, чтобы сохранить здоровье спортсменов. Соревнования для женщин также начнутся 31 июля. Ранее запланированные подготовительные заплывы на 28 и 29 июля были отменены из-за загрязнения. Резервная дата для обоих мероприятий — 2 августа.
Ранее мэр Парижа Анн Идальго искупалась в реке Сена, чтобы продемонстрировать ее чистоту перед Олимпийскими играми. Однако французов это не убедило, и они активно начали высмеивать ее действия в социальных сетях, публикуя мемы, передает «Царьград». Несмотря на вложенные 1,4 миллиарда евро в очистку реки, ее уровень загрязнения остается высок, 360.ru. Проблему загрязнения реки во французской столице обсуждали и в России, но спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что россиянам стоит фокусироваться на экологии своих рек, а не обсуждать ситуацию с Сеной.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.