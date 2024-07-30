Соревнования по триатлону на Олимпиаде перенесены из-за грязи в Сене

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Качество воды в Сене не устроило организаторов соревнований по мужскому триатлону
Качество воды в Сене не устроило организаторов соревнований по мужскому триатлону Фото:
новость из сюжета
Олимпиада-2024

Соревнования по триатлону на Олимпийских играх в Париже были перенесены из-за неблагоприятного состояния воды в Сене. Об этом рассказали в пресс-службе Международного союза триатлона (World Triathlon).

«После собрания, посвященного обсуждению качества воды в Сене, представители World Triathlon, Международного олимпийского комитета и технические делегаты приняли решение отложить проведение соревнований по мужскому триатлону», — передает сообщение пресс-службы Sport24. Там добавили, что турнир перенесен на 31 июля.

Представители World Triathlon и Международного олимпийского комитета приняли решение, чтобы сохранить здоровье спортсменов. Соревнования для женщин также начнутся 31 июля. Ранее запланированные подготовительные заплывы на 28 и 29 июля были отменены из-за загрязнения. Резервная дата для обоих мероприятий — 2 августа.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго искупалась в реке Сена, чтобы продемонстрировать ее чистоту перед Олимпийскими играми. Однако французов это не убедило, и они активно начали высмеивать ее действия в социальных сетях, публикуя мемы, передает «Царьград». Несмотря на вложенные 1,4 миллиарда евро в очистку реки, ее уровень загрязнения остается высок, 360.ru. Проблему загрязнения реки во французской столице обсуждали и в России, но спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что россиянам стоит фокусироваться на экологии своих рек, а не обсуждать ситуацию с Сеной.

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Соревнования по триатлону на Олимпийских играх в Париже были перенесены из-за неблагоприятного состояния воды в Сене. Об этом рассказали в пресс-службе Международного союза триатлона (World Triathlon). «После собрания, посвященного обсуждению качества воды в Сене, представители World Triathlon, Международного олимпийского комитета и технические делегаты приняли решение отложить проведение соревнований по мужскому триатлону», — передает сообщение пресс-службы Sport24. Там добавили, что турнир перенесен на 31 июля. Представители World Triathlon и Международного олимпийского комитета приняли решение, чтобы сохранить здоровье спортсменов. Соревнования для женщин также начнутся 31 июля. Ранее запланированные подготовительные заплывы на 28 и 29 июля были отменены из-за загрязнения. Резервная дата для обоих мероприятий — 2 августа. Ранее мэр Парижа Анн Идальго искупалась в реке Сена, чтобы продемонстрировать ее чистоту перед Олимпийскими играми. Однако французов это не убедило, и они активно начали высмеивать ее действия в социальных сетях, публикуя мемы, передает «Царьград». Несмотря на вложенные 1,4 миллиарда евро в очистку реки, ее уровень загрязнения остается высок, 360.ru. Проблему загрязнения реки во французской столице обсуждали и в России, но спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что россиянам стоит фокусироваться на экологии своих рек, а не обсуждать ситуацию с Сеной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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