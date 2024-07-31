Аборигенам из ХМАО провели интернет на стойбища

В Нижневартовском районе ХМАО число территорий коренных народов Севера, оборудованных современной системой связи, выросло с пяти до семи поселений. На стойбища аборигенов — ханты и манси — провели высокоскоростной интернет.
«Еще на двух территориях проживания представителей коренных малочисленных народов Севера установлено оборудование, которое позволило усилить сотовую связь и скорость доступа в интернет до 40 Мбит/с. Напомним, что ранее в Нижневартовском районе участниками уникального окружного проекта „IT-стойбище“ уже стали жители пяти стойбищ», — сообщила пресс-служба Нижневартовского района ХМАО на официальном сайте.
За шесть лет реализации проекта доступ к интернету получили 3 650 жителей национальных поселков. Благодаря высокоскоростной связи аборигены могут дистанционно получать необходимые документы через портал госуслуг, развивают онлайн-торговлю на платформах для продажи дикоросов и других продуктов местных производителей.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО проводят интернет на стойбище Ирины Сопочиной — представительницы коренных малочисленных народов Севера. В поселении проживают 10 человек, в том числе четверо детей.
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