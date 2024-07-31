The Telegraph: ВСУ применили поставленные Украине истребители F-16

01 августа 2024 в 00:58 Размер текста - 17 +

По данным газеты, ВСУ уже применили самолеты Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Украинские Воздушные силы начали использование американских истребителей F-16 для выполнения задач по противовоздушной обороне. Об этом сообщает британское издание The Telegraph, ссылаясь на источник в ВВС Украины. «Украина уже применяла F-16. Пока — как противовоздушная оборона», — передает издание слова источника. По данным The Telegraph, первые боевые задачи на истребителях были успешно выполнены после их прибытия в страну. Истребители F-16, которые были переданы Украине, являются устаревшими моделями из резерва Нидерландов и уступают по характеристикам тем, что находятся на вооружении у США и других стран Европы. Эту информацию поделился заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов в беседе с URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские Воздушные силы начали использование американских истребителей F-16 для выполнения задач по противовоздушной обороне. Об этом сообщает британское издание The Telegraph, ссылаясь на источник в ВВС Украины. «Украина уже применяла F-16. Пока — как противовоздушная оборона», — передает издание слова источника. По данным The Telegraph, первые боевые задачи на истребителях были успешно выполнены после их прибытия в страну. Истребители F-16, которые были переданы Украине, являются устаревшими моделями из резерва Нидерландов и уступают по характеристикам тем, что находятся на вооружении у США и других стран Европы. Эту информацию поделился заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов в беседе с URA.RU.