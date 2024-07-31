31 июля 2024

The Telegraph: ВСУ применили поставленные Украине истребители F-16

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По данным газеты, ВСУ уже применили самолеты Фото:

Украинские Воздушные силы начали использование американских истребителей F-16 для выполнения задач по противовоздушной обороне. Об этом сообщает британское издание The Telegraph, ссылаясь на источник в ВВС Украины.

«Украина уже применяла F-16. Пока — как противовоздушная оборона», — передает издание слова источника. По данным The Telegraph, первые боевые задачи на истребителях были успешно выполнены после их прибытия в страну.

Истребители F-16, которые были переданы Украине, являются устаревшими моделями из резерва Нидерландов и уступают по характеристикам тем, что находятся на вооружении у США и других стран Европы. Эту информацию поделился заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов в беседе с URA.RU.

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Украинские Воздушные силы начали использование американских истребителей F-16 для выполнения задач по противовоздушной обороне. Об этом сообщает британское издание The Telegraph, ссылаясь на источник в ВВС Украины. «Украина уже применяла F-16. Пока — как противовоздушная оборона», — передает издание слова источника. По данным The Telegraph, первые боевые задачи на истребителях были успешно выполнены после их прибытия в страну. Истребители F-16, которые были переданы Украине, являются устаревшими моделями из резерва Нидерландов и уступают по характеристикам тем, что находятся на вооружении у США и других стран Европы. Эту информацию поделился заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов в беседе с URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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