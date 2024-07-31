Заслуженный летчик РФ назвал ключевые слабости в предоставленных Украине F-16

31 июля 2024 в 22:27 Размер текста - 17 +

Украине «впарили» устаревшие F-16, заявил заслуженный военный летчик РФ Попов Фото: Министерство обороны Великобритании Истребители F-16, переданные Украине — устаревшие модели, находившиеся ранее в резерве Нидерландов. Они сильно уступают тем, что используются на вооружении у США и других европейских странах. Об этом сообщил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов во время беседы с URA.RU. По его словам, неподготовленным летчикам и техникам на Украине «впарили» F-16 со слабым радиолокатором, с малой вместимости баком и малой вместимости боевого вооружения. «Радиолокатор на самолетах F-16 первых поколений очень слабенький. Локатор будет работать реально хорошо 50-70 километров, может быть, до 80 километров и то если отладят все», — заявил Попов. По мнению летчика, украинские военные не готовы использовать F-16 в конфликте. Он считает, что технический состав и летчики ВСУ в течение года должны учиться их эксплуатировать, прежде чем начнут показывать высокое качество. Ранее сообщалось, что страны НАТО отправили Украине истребители F-16. Пускай решение об их передаче было принято Нидерландами и Данией еще в 2023 году. Поставлять их планируют только сейчас. Согласно мнению агентства Bloomberg, такая длительная задержка связана с языковыми барьерами, а также сложностями с поставками запчастей. По словам обозревателя журнала National Interest Харрисона Касса, американские истребители, обещанные Украине, устарели для использования в конфликтах. По его мнению, F-16 не смогут эффективно действовать против ВКС РФ и в воздушном пространстве, подконтрольном России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Истребители F-16, переданные Украине — устаревшие модели, находившиеся ранее в резерве Нидерландов. Они сильно уступают тем, что используются на вооружении у США и других европейских странах. Об этом сообщил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов во время беседы с URA.RU. По его словам, неподготовленным летчикам и техникам на Украине «впарили» F-16 со слабым радиолокатором, с малой вместимости баком и малой вместимости боевого вооружения. «Радиолокатор на самолетах F-16 первых поколений очень слабенький. Локатор будет работать реально хорошо 50-70 километров, может быть, до 80 километров и то если отладят все», — заявил Попов. По мнению летчика, украинские военные не готовы использовать F-16 в конфликте. Он считает, что технический состав и летчики ВСУ в течение года должны учиться их эксплуатировать, прежде чем начнут показывать высокое качество. Ранее сообщалось, что страны НАТО отправили Украине истребители F-16. Пускай решение об их передаче было принято Нидерландами и Данией еще в 2023 году. Поставлять их планируют только сейчас. Согласно мнению агентства Bloomberg, такая длительная задержка связана с языковыми барьерами, а также сложностями с поставками запчастей. По словам обозревателя журнала National Interest Харрисона Касса, американские истребители, обещанные Украине, устарели для использования в конфликтах. По его мнению, F-16 не смогут эффективно действовать против ВКС РФ и в воздушном пространстве, подконтрольном России.