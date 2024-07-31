Израиль сообщил Ирану о готовности к тотальной войне

01 августа 2024 в 02:24 Размер текста - 17 +

Израиль объявил о готовности воевать Фото: Министерство обороны Израиля Израиль по дипломатическим каналам сообщил Ирану о готовности начать тотальную войну. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera. «Израиль проинформировал Иран по дипломатическим каналам, что он готов к тотальной войне», — передает в своем telegram-канале Al Jazeera информацию о соответствующем решении директора службы безопасности Израиля. Посольствам страны также было поручено усилить бдительность и попросить дипломатов избегать людных мест. Согласно сообщению СМИ, премьер-министр Биньямин Нетаньяху получит чрезвычайные полномочия в рамках ответа Ирану на убийство одного из лидеров организации ХАМАС Исмаила Хании. То же самое коснется и высших чиновников Израиля. Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в качестве мести за убийство Хании. Об этом сообщала газета The New York Times. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израиль по дипломатическим каналам сообщил Ирану о готовности начать тотальную войну. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera. «Израиль проинформировал Иран по дипломатическим каналам, что он готов к тотальной войне», — передает в своем telegram-канале Al Jazeera информацию о соответствующем решении директора службы безопасности Израиля. Посольствам страны также было поручено усилить бдительность и попросить дипломатов избегать людных мест. Согласно сообщению СМИ, премьер-министр Биньямин Нетаньяху получит чрезвычайные полномочия в рамках ответа Ирану на убийство одного из лидеров организации ХАМАС Исмаила Хании. То же самое коснется и высших чиновников Израиля. Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в качестве мести за убийство Хании. Об этом сообщала газета The New York Times.