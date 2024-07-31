31 июля 2024

Израиль сообщил Ирану о готовности к тотальной войне

© Служба новостей «URA.RU»
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, военные, израиль, сектор газа,  stock, цахал, наземная операция
Израиль объявил о готовности воевать Фото:

Израиль по дипломатическим каналам сообщил Ирану о готовности начать тотальную войну. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Израиль проинформировал Иран по дипломатическим каналам, что он готов к тотальной войне», — передает в своем telegram-канале Al Jazeera информацию о соответствующем решении директора службы безопасности Израиля. Посольствам страны также было поручено усилить бдительность и попросить дипломатов избегать людных мест.

Согласно сообщению СМИ, премьер-министр Биньямин Нетаньяху получит чрезвычайные полномочия в рамках ответа Ирану на убийство одного из лидеров организации ХАМАС Исмаила Хании. То же самое коснется и высших чиновников Израиля.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в качестве мести за убийство Хании. Об этом сообщала газета The New York Times.

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Израиль по дипломатическим каналам сообщил Ирану о готовности начать тотальную войну. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera. «Израиль проинформировал Иран по дипломатическим каналам, что он готов к тотальной войне», — передает в своем telegram-канале Al Jazeera информацию о соответствующем решении директора службы безопасности Израиля. Посольствам страны также было поручено усилить бдительность и попросить дипломатов избегать людных мест. Согласно сообщению СМИ, премьер-министр Биньямин Нетаньяху получит чрезвычайные полномочия в рамках ответа Ирану на убийство одного из лидеров организации ХАМАС Исмаила Хании. То же самое коснется и высших чиновников Израиля. Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в качестве мести за убийство Хании. Об этом сообщала газета The New York Times.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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