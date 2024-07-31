Израиль сообщил Ирану о готовности к тотальной войне

Израиль по дипломатическим каналам сообщил Ирану о готовности начать тотальную войну. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
«Израиль проинформировал Иран по дипломатическим каналам, что он готов к тотальной войне», — передает в своем telegram-канале Al Jazeera информацию о соответствующем решении директора службы безопасности Израиля. Посольствам страны также было поручено усилить бдительность и попросить дипломатов избегать людных мест.
Согласно сообщению СМИ, премьер-министр Биньямин Нетаньяху получит чрезвычайные полномочия в рамках ответа Ирану на убийство одного из лидеров организации ХАМАС Исмаила Хании. То же самое коснется и высших чиновников Израиля.
Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в качестве мести за убийство Хании. Об этом сообщала газета The New York Times.
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