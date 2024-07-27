27 июля 2024

Раскрыты детали дела арестованного генерала Булгакова

ТАСС: в деле генерала Булгакова фигурируют три компании
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В деле генерала Дмитрия Булгакова фигурируют три компании
В деле генерала Дмитрия Булгакова фигурируют три компании Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

В уголовном деле бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова фигурируют еще три компании, помимо Грязинского пищевого комбината (ГПК), с которыми он связан. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

«Фигурируют следующие компании: АО „Грязинский пищевой комбинат“, ООО „КонсервПакЛам“, ОО „ГПК-Продтара“, ООО „Бруно“», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. 

Среди арестованных по делу — Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова, все они связаны с ГПК и другими компаниями, которые поставляют продукцию для комбината. Следователи ведут допросы сотрудников всех упомянутых компаний. Обвинения предъявлены по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Дмитрий Булгаков был задержан 26 июля. В отношении генерала расследуется уголовное дело коррупционной направленности, передает «Царьград». Его обвиняют в поставках некачественной еды в войска. Ранее на его недвижимость, активы и банковские счета были наложены обеспечительные меры. А юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что Булгаков может лишиться звания Героя России, пишет MK.RU

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В уголовном деле бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова фигурируют еще три компании, помимо Грязинского пищевого комбината (ГПК), с которыми он связан. Об этом рассказали в правоохранительных органах. «Фигурируют следующие компании: АО „Грязинский пищевой комбинат“, ООО „КонсервПакЛам“, ОО „ГПК-Продтара“, ООО „Бруно“», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.  Среди арестованных по делу — Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова, все они связаны с ГПК и другими компаниями, которые поставляют продукцию для комбината. Следователи ведут допросы сотрудников всех упомянутых компаний. Обвинения предъявлены по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дмитрий Булгаков был задержан 26 июля. В отношении генерала расследуется уголовное дело коррупционной направленности, передает «Царьград». Его обвиняют в поставках некачественной еды в войска. Ранее на его недвижимость, активы и банковские счета были наложены обеспечительные меры. А юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что Булгаков может лишиться звания Героя России, пишет MK.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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