Раскрыты детали дела арестованного генерала Булгакова

В уголовном деле бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова фигурируют еще три компании, помимо Грязинского пищевого комбината (ГПК), с которыми он связан. Об этом рассказали в правоохранительных органах.
«Фигурируют следующие компании: АО „Грязинский пищевой комбинат“, ООО „КонсервПакЛам“, ОО „ГПК-Продтара“, ООО „Бруно“», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Среди арестованных по делу — Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова, все они связаны с ГПК и другими компаниями, которые поставляют продукцию для комбината. Следователи ведут допросы сотрудников всех упомянутых компаний. Обвинения предъявлены по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата).
Дмитрий Булгаков был задержан 26 июля. В отношении генерала расследуется уголовное дело коррупционной направленности, передает «Царьград». Его обвиняют в поставках некачественной еды в войска. Ранее на его недвижимость, активы и банковские счета были наложены обеспечительные меры. А юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что Булгаков может лишиться звания Героя России, пишет MK.RU.
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