Массовый сбой YouTube произошел по всей России

01 августа 2024 в 04:55 Размер текста - 17 +

Проблемы с YouTube появились в России Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пользователи YouTube в России столкнулись с массовым сбоем. У россиян возникли проблемы с загрузкой контента. Об этом сообщают сами пользователи. Также в этом убедился корреспондент URA.RU. «Массовый сбой в YouTube в РФ. Появились проблемы с загрузкой роликов на видеохостинге», — говорится в сообщениях пользователей. Видео на площадке не загружается. Ранее МТС стал предупреждать абонентов о сбоях в работе видеохостинга YouTube. Уточняется, что подобное предупреждение не появляется у абонентов других мобильных операторов, передает RT. Сбой произошел в YouTube на территории РФ сайт brandanalytics Скрин: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пользователи YouTube в России столкнулись с массовым сбоем. У россиян возникли проблемы с загрузкой контента. Об этом сообщают сами пользователи. Также в этом убедился корреспондент URA.RU. «Массовый сбой в YouTube в РФ. Появились проблемы с загрузкой роликов на видеохостинге», — говорится в сообщениях пользователей. Видео на площадке не загружается. Ранее МТС стал предупреждать абонентов о сбоях в работе видеохостинга YouTube. Уточняется, что подобное предупреждение не появляется у абонентов других мобильных операторов, передает RT.