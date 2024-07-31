31 июля 2024

Массовый сбой YouTube произошел по всей России

© Служба новостей «URA.RU»
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Проблемы с YouTube появились в России Фото:

Пользователи YouTube в России столкнулись с массовым сбоем. У россиян возникли проблемы с загрузкой контента. Об этом сообщают сами пользователи. Также в этом убедился корреспондент URA.RU.

«Массовый сбой в YouTube в РФ. Появились проблемы с загрузкой роликов на видеохостинге», — говорится в сообщениях пользователей. Видео на площадке не загружается.

Ранее МТС стал предупреждать абонентов о сбоях в работе видеохостинга YouTube. Уточняется, что подобное предупреждение не появляется у абонентов других мобильных операторов, передает RT.

Сбой произошел в YouTube на территории РФ
Сбой произошел в YouTube на территории РФ

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Пользователи YouTube в России столкнулись с массовым сбоем. У россиян возникли проблемы с загрузкой контента. Об этом сообщают сами пользователи. Также в этом убедился корреспондент URA.RU. «Массовый сбой в YouTube в РФ. Появились проблемы с загрузкой роликов на видеохостинге», — говорится в сообщениях пользователей. Видео на площадке не загружается. Ранее МТС стал предупреждать абонентов о сбоях в работе видеохостинга YouTube. Уточняется, что подобное предупреждение не появляется у абонентов других мобильных операторов, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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