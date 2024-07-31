Массовый сбой YouTube произошел по всей России

Проблемы с YouTube появились в России
Пользователи YouTube в России столкнулись с массовым сбоем. У россиян возникли проблемы с загрузкой контента. Об этом сообщают сами пользователи. Также в этом убедился корреспондент URA.RU.
«Массовый сбой в YouTube в РФ. Появились проблемы с загрузкой роликов на видеохостинге», — говорится в сообщениях пользователей. Видео на площадке не загружается.
Ранее МТС стал предупреждать абонентов о сбоях в работе видеохостинга YouTube. Уточняется, что подобное предупреждение не появляется у абонентов других мобильных операторов, передает RT.
Сбой произошел в YouTube на территории РФ
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