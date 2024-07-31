Главу «Военторга» задержали из-за хищений у Минобороны: что известно о деле

Главу «Военторга» задержали из-за крупных хищений

01 августа 2024 в 05:39 Размер текста - 17 +

В «Военторге» обнаружили хищения Фото: Денис Моргунов © URA.RU Руководителя «Военторга» задержали из-за крупных хищений у Минобороны. Заведено уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов. Представители МВД опубликовали видео задержания. О том, что известно о коррупционном деле — в материале URA.RU. Что известно о деле, по которому задержан глава «Военторга» Руководитель АО «Военторг» задержан в рамках уголовных дел, связанных с хищением в особо крупном размере при государственных контрактах для нужд Министерства обороны России. По данным МВД, завышенная цена контрактов составила более 400 миллионов рублей. Его имени в сообщении ведомства не приводится, но согласно открытым данным с 2012 года гендиректором «Военторга» является Владимир Павлов. Топ-менеджер «Военторга» подозревается в хищениях в сфере госзакупок Фото: Денис Моргунов © URA.RU По версии следствия, в 2019 году руководитель «Военторга» и его сотрудники заключили контракты на поставку «армейских несессеров» на сумму около 625 миллионов рублей. Цена была необоснованно увеличена на сумму свыше 400 млн рублей. Деятельность злоумышленников охватывала Москву, Северную Осетию, Ставропольский край, Псковскую область и другие регионы. В процессе закупки с декабря 2019 года по декабрь 2022 года они приобрели товар у компаний-производителей через подконтрольные организации. Бенефициаром этих организаций стал 41-летний уроженец Северной Осетии. Что грозит задержанным по делу о хищениях Руководителю АО «Военторг» и другим задержанным по обвинениям по части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы или в особо крупном размере, грозит до десяти лет лишения свободы. МВД провело 64 обыска, включая дома руководителей и сотрудников Минобороны, помещения АО «Военторг» и государственных компаний. Глава «Военторга» уже задержан по делу о коррупции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ходе обысков были изъяты документы, электронные носители информации, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие доказательное значение. В рамках расследования допрошено более 30 свидетелей. Чем занимается «Военторг» АО «Военторг» занимается организацией питания в Минобороны, а также оказывает услуги другим министерствам и ведомствам. К таковым относятся услуги бытового обеспечения, включая доставку имущества и вещей для нужд армии, передает РБК. «Военторг» стал крупнейшим поставщиком Минобороны РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU В 2016 году «Военторг» стал единственным поставщиком материально-технической службы для российской армии. Это укрепило позиции организации в сфере поставок товаров для военных нужд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководителя «Военторга» задержали из-за крупных хищений у Минобороны. Заведено уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов. Представители МВД опубликовали видео задержания. О том, что известно о коррупционном деле — в материале URA.RU. Руководитель АО «Военторг» задержан в рамках уголовных дел, связанных с хищением в особо крупном размере при государственных контрактах для нужд Министерства обороны России. По данным МВД, завышенная цена контрактов составила более 400 миллионов рублей. Его имени в сообщении ведомства не приводится, но согласно открытым данным с 2012 года гендиректором «Военторга» является Владимир Павлов. По версии следствия, в 2019 году руководитель «Военторга» и его сотрудники заключили контракты на поставку «армейских несессеров» на сумму около 625 миллионов рублей. Цена была необоснованно увеличена на сумму свыше 400 млн рублей. Деятельность злоумышленников охватывала Москву, Северную Осетию, Ставропольский край, Псковскую область и другие регионы. В процессе закупки с декабря 2019 года по декабрь 2022 года они приобрели товар у компаний-производителей через подконтрольные организации. Бенефициаром этих организаций стал 41-летний уроженец Северной Осетии. Руководителю АО «Военторг» и другим задержанным по обвинениям по части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы или в особо крупном размере, грозит до десяти лет лишения свободы. МВД провело 64 обыска, включая дома руководителей и сотрудников Минобороны, помещения АО «Военторг» и государственных компаний. В ходе обысков были изъяты документы, электронные носители информации, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие доказательное значение. В рамках расследования допрошено более 30 свидетелей. АО «Военторг» занимается организацией питания в Минобороны, а также оказывает услуги другим министерствам и ведомствам. К таковым относятся услуги бытового обеспечения, включая доставку имущества и вещей для нужд армии, передает РБК. В 2016 году «Военторг» стал единственным поставщиком материально-технической службы для российской армии. Это укрепило позиции организации в сфере поставок товаров для военных нужд.