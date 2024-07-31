МВД показало видео задержаний по делу о хищениях у Минобороны

01 августа 2024 в 04:46 Размер текста - 17 +

Сотрудники ОМОН провели 64 обыска Фото: Андрей Ермолаев © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России МВД показало видео задержаний по делу о многомиллионных хищениях у Минобороны. В рамках этого громкого уголовного дела был задержан руководитель «Военторга». «Руководитель АО „Военторг“ и бенифициар подконтрольных организаций были доставлены в Следственный департамент МВД России для производства следственных и процессуальных действий с их участием. В настоящее время они задержаны в порядке статей 91, 92 УПК РФ», — сообщает пресс-центр ведомства. На кадрах видно, что задержание участников группы происходило при силовом участии сотрудников ОМОН. В ходе обысков были изъяты документы им цифровые носители. По версии следствия, в 2019 году руководитель АО «Военторг» совместно с иными участниками, находясь на территории Москвы, Республики Северной Осетии — Алании, Ставропольского края, Псковской области вступили в преступный сговор. Общая сумма контрактов составила около 625 млн рублей, однако цена была необоснованно завышена на 400 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МВД показало видео задержаний по делу о многомиллионных хищениях у Минобороны. В рамках этого громкого уголовного дела был задержан руководитель «Военторга». «Руководитель АО „Военторг“ и бенифициар подконтрольных организаций были доставлены в Следственный департамент МВД России для производства следственных и процессуальных действий с их участием. В настоящее время они задержаны в порядке статей 91, 92 УПК РФ», — сообщает пресс-центр ведомства. На кадрах видно, что задержание участников группы происходило при силовом участии сотрудников ОМОН. В ходе обысков были изъяты документы им цифровые носители. По версии следствия, в 2019 году руководитель АО «Военторг» совместно с иными участниками, находясь на территории Москвы, Республики Северной Осетии — Алании, Ставропольского края, Псковской области вступили в преступный сговор. Общая сумма контрактов составила около 625 млн рублей, однако цена была необоснованно завышена на 400 млн рублей.