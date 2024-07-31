Сын полковника, сбивший насмерть людей в Екатеринбурге, вновь пойдет под суд

01 августа 2024 в 09:52 Размер текста - 17 +

Владимир Васильев пытался выйти по УДО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге Сын полковника Росгвардии Владимир Васильев, который устроил смертельное ДТП в центре Екатеринбурга, снова пойдет под суд. В Челябинске рассмотрят жалобу Никиты Фомина, на чьей машине Васильев попал в аварию. Он считает, что с осужденного несправедливо сняли обвинения в угоне его Kia. «Суд обошел вниманием то обстоятельство, что никто из свидетелей не видел передачу ключей мной Васильеву и не смог описать, как именно это происходило. У всех свидетелей разнятся показания о том, куда, зачем и на чьем автомобиле уехали Березкин и Васильев», — цитирует Е1.ru Фомина. В суде Васильев настаивал, что Фомин добровольно передал ему ключи от своей машины. Фомин отрицал это. Васильев получил меньший срок из-за того, что из дела исключили статью за угон авто. Смертельное ДТП произошло 4 августа 2019 году возле екатеринбургского торгового центра «Алатырь». По версии следствия, Васильев на Kia Rio врезался в стоявшие на перекрестке авто. Два человека погибли на месте происшествия. Очевидцы уверяли, что Васильев был пьян. Однако медицинское освидетельствование этого не показало. Анализы за него сдал его отец, считала сторона обвинения. В 2021 году Васильева отправили в колонию на девять лет и три месяца. Через два года Свердловский областной суд сократил срок наказания на четыре месяца. В мае он пытался получить условно-досрочное освобождение. Но суд отказал в этом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сын полковника Росгвардии Владимир Васильев, который устроил смертельное ДТП в центре Екатеринбурга, снова пойдет под суд. В Челябинске рассмотрят жалобу Никиты Фомина, на чьей машине Васильев попал в аварию. Он считает, что с осужденного несправедливо сняли обвинения в угоне его Kia. «Суд обошел вниманием то обстоятельство, что никто из свидетелей не видел передачу ключей мной Васильеву и не смог описать, как именно это происходило. У всех свидетелей разнятся показания о том, куда, зачем и на чьем автомобиле уехали Березкин и Васильев», — цитирует Е1.ru Фомина. В суде Васильев настаивал, что Фомин добровольно передал ему ключи от своей машины. Фомин отрицал это. Васильев получил меньший срок из-за того, что из дела исключили статью за угон авто. Смертельное ДТП произошло 4 августа 2019 году возле екатеринбургского торгового центра «Алатырь». По версии следствия, Васильев на Kia Rio врезался в стоявшие на перекрестке авто. Два человека погибли на месте происшествия. Очевидцы уверяли, что Васильев был пьян. Однако медицинское освидетельствование этого не показало. Анализы за него сдал его отец, считала сторона обвинения. В 2021 году Васильева отправили в колонию на девять лет и три месяца. Через два года Свердловский областной суд сократил срок наказания на четыре месяца. В мае он пытался получить условно-досрочное освобождение. Но суд отказал в этом.