31 июля 2024

Сотрудник курганской агрофирмы, где был бунт, добился выплат за работу в выходные дни

Фирма «Миллениум» из Шадринска выплатила рабочему компенсацию более 100 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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Работник добился от агрофирмы выплаты компенсации за непредоставленные отгулы Фото:
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Сотрудник курганского агропредприятия «Миллениум», где бунтовали рабочие, добился выплаты компенсации за то, что компания не предоставила ему отгулы за работу в выходные и праздничные дни. После жалобы в Государственную инспекцию труда ему выплатили более 100 тысяч рублей. Об этом сообщается в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

«Поступило обращение работника ООО „Миллениум“ по вопросу компенсации за непредоставленные отгулы за работу в выходные и нерабочие праздничные дни при окончательном расчете. В рамках рассмотрения обращения заявителю произведена выплата компенсации более 100 000 рублей», — говорится в сообщении.

Корреспондент URA.RU направил запрос на предприятие «Миллениум». Информация дополнится после получения комментария.

Ранее URA.RU писало, что в курганской сельхозкомпании «Миллениум», проверят выплаты зарплат за восемь лет. Инсайдеры агентства сообщали, что после жалобы одного из сотрудников госинспекция труда запросила документы у фирмы. В 2023 году рабочие предприятия бунтовали и отказывались убирать урожай после конфликта с руководством. Также на фоне этого были массовые увольнения.

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Сотрудник курганского агропредприятия «Миллениум», где бунтовали рабочие, добился выплаты компенсации за то, что компания не предоставила ему отгулы за работу в выходные и праздничные дни. После жалобы в Государственную инспекцию труда ему выплатили более 100 тысяч рублей. Об этом сообщается в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». «Поступило обращение работника ООО „Миллениум“ по вопросу компенсации за непредоставленные отгулы за работу в выходные и нерабочие праздничные дни при окончательном расчете. В рамках рассмотрения обращения заявителю произведена выплата компенсации более 100 000 рублей», — говорится в сообщении. Корреспондент URA.RU направил запрос на предприятие «Миллениум». Информация дополнится после получения комментария. Ранее URA.RU писало, что в курганской сельхозкомпании «Миллениум», проверят выплаты зарплат за восемь лет. Инсайдеры агентства сообщали, что после жалобы одного из сотрудников госинспекция труда запросила документы у фирмы. В 2023 году рабочие предприятия бунтовали и отказывались убирать урожай после конфликта с руководством. Также на фоне этого были массовые увольнения.
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