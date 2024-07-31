Сотрудник курганской агрофирмы, где был бунт, добился выплат за работу в выходные дни

Фирма «Миллениум» из Шадринска выплатила рабочему компенсацию более 100 тысяч

01 августа 2024 в 10:17 Размер текста - 17 +

Работник добился от агрофирмы выплаты компенсации за непредоставленные отгулы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Скандал с массовым увольнением из курганской компании семьи тюменского олигарха Шевчика Сотрудник курганского агропредприятия «Миллениум», где бунтовали рабочие, добился выплаты компенсации за то, что компания не предоставила ему отгулы за работу в выходные и праздничные дни. После жалобы в Государственную инспекцию труда ему выплатили более 100 тысяч рублей. Об этом сообщается в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». «Поступило обращение работника ООО „Миллениум“ по вопросу компенсации за непредоставленные отгулы за работу в выходные и нерабочие праздничные дни при окончательном расчете. В рамках рассмотрения обращения заявителю произведена выплата компенсации более 100 000 рублей», — говорится в сообщении. Корреспондент URA.RU направил запрос на предприятие «Миллениум». Информация дополнится после получения комментария. Ранее URA.RU писало, что в курганской сельхозкомпании «Миллениум», проверят выплаты зарплат за восемь лет. Инсайдеры агентства сообщали, что после жалобы одного из сотрудников госинспекция труда запросила документы у фирмы. В 2023 году рабочие предприятия бунтовали и отказывались убирать урожай после конфликта с руководством. Также на фоне этого были массовые увольнения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудник курганского агропредприятия «Миллениум», где бунтовали рабочие, добился выплаты компенсации за то, что компания не предоставила ему отгулы за работу в выходные и праздничные дни. После жалобы в Государственную инспекцию труда ему выплатили более 100 тысяч рублей. Об этом сообщается в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». «Поступило обращение работника ООО „Миллениум“ по вопросу компенсации за непредоставленные отгулы за работу в выходные и нерабочие праздничные дни при окончательном расчете. В рамках рассмотрения обращения заявителю произведена выплата компенсации более 100 000 рублей», — говорится в сообщении. Корреспондент URA.RU направил запрос на предприятие «Миллениум». Информация дополнится после получения комментария. Ранее URA.RU писало, что в курганской сельхозкомпании «Миллениум», проверят выплаты зарплат за восемь лет. Инсайдеры агентства сообщали, что после жалобы одного из сотрудников госинспекция труда запросила документы у фирмы. В 2023 году рабочие предприятия бунтовали и отказывались убирать урожай после конфликта с руководством. Также на фоне этого были массовые увольнения.