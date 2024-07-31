«Мужчина с планшеткой»: жители ЯНАО пожаловались на подозрительного сотрудника управляющей компании

Жители Ноябрьска (ЯНАО) приняли сотрудника управляющей компании за мошенника. Мужчина ходит по квартирам домов по улице Энтузиастов и собирает подписи в корыстных целях, сообщили жители в социальных сетях.
«По улице Энтузиастов, район домов 6 и 4 ходит мошенник или прозвонщик с планшеткой в руках. Стучит, звонит, если ему открывают, представляется работником УК и просит расписаться о выполненной работе. Спросила, что делали и когда. Ответил, что до обеда продували отопление. К кому придет в нашем районе вызывайте полицию», — сообщила Светлана Терехова в группе «Злой Ноябрянин» в VK.
Подозрительная женщина отметила, что на мужчине черная футболка, а в планшете белые неисписанные листы. Когда он видит недоверие в глазах и получает отказ, то резко убегает.
Корреспондент URA.RU обратился в управляющую компанию «Статус 2», которая обслуживает данные дома. Там объяснили, что на этих адресах действительно должны были делать промывку труб. «Мы уже промыли все дома, но до сих пор „Энерго-газ-Ноябрьск“ работает в этих домах по горячей воде — делают капитальный ремонт. И мы эти дома отдельно вынесли из списка на промывку», — сообщил диспетчер аварийной службы УК.
Сотрудник также пояснил, что представители компании, промывая трубы, работают в подвале, и жильцы дома могли не видеть их работы. Чтобы выполненную работу приняли в УК, сотруднику необходимо взять подпись жильцов дома.
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Жители Ноябрьска (ЯНАО) приняли сотрудника управляющей компании за мошенника. Мужчина ходит по квартирам домов по улице Энтузиастов и собирает подписи в корыстных целях, сообщили жители в социальных сетях. «По улице Энтузиастов, район домов 6 и 4 ходит мошенник или прозвонщик с планшеткой в руках. Стучит, звонит, если ему открывают, представляется работником УК и просит расписаться о выполненной работе. Спросила, что делали и когда. Ответил, что до обеда продували отопление. К кому придет в нашем районе вызывайте полицию», — сообщила Светлана Терехова в группе «Злой Ноябрянин» в VK. Подозрительная женщина отметила, что на мужчине черная футболка, а в планшете белые неисписанные листы. Когда он видит недоверие в глазах и получает отказ, то резко убегает. Корреспондент URA.RU обратился в управляющую компанию «Статус 2», которая обслуживает данные дома. Там объяснили, что на этих адресах действительно должны были делать промывку труб. «Мы уже промыли все дома, но до сих пор „Энерго-газ-Ноябрьск“ работает в этих домах по горячей воде — делают капитальный ремонт. И мы эти дома отдельно вынесли из списка на промывку», — сообщил диспетчер аварийной службы УК. Сотрудник также пояснил, что представители компании, промывая трубы, работают в подвале, и жильцы дома могли не видеть их работы. Чтобы выполненную работу приняли в УК, сотруднику необходимо взять подпись жильцов дома.