25 сентября 2025

Алаудинов раскрыл количество потерь ВСУ

Алаудинов: ВСУ потеряли 1,7 млн человек
Безвозвратные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на текущий момент достигли 1,7 миллиона человек. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов

«По нашим данным, на сегодняшний день число безвозвратных потерь ВСУ составляет миллион семьсот тысяч человек. Остается открытым вопрос, как долго они еще смогут вести боевые действия», — заявил Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее западные СМИ писали, что украинские лаборатории судмедэкспертизы столкнулись с критическим наплывом тел погибших военных, что привело к серьезным трудностям в их идентификации. Из-за такого большого количества тел в моргах их идентификация затянется более чем на год. 

