В сети появились фотографии, подтверждающие доставку западными странами истребителей F-16 Украине. Один из самолетов был замечен и сфотографирован во время полета над Львовом. Соответствующее фото опубликовал telegram-канал «Военный Осведомитель».
«Фото истребителя F-16, как сообщается, пролетающего над Львовом на западе Украины», — написал telegram-канал под фото. На снимке видно воздушное судно, силуэт которого схож с истребителем F-16. Оно пролетает над башней с часами, над которой размещен флаг Украины.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что Украина не будет говорить о прибывших истребителях. По его словам, это является для страны «фактором выживания», передает RT.
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