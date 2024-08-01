«Военный обозреватель» заснял пролетающий над Львовом F-16. Фото

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Над Львовом был замечен, предположительно, истребитель F-16 (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В сети появились фотографии, подтверждающие доставку западными странами истребителей F-16 Украине. Один из самолетов был замечен и сфотографирован во время полета над Львовом. Соответствующее фото опубликовал telegram-канал «Военный Осведомитель».

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«Фото истребителя F-16, как сообщается, пролетающего над Львовом на западе Украины», — написал telegram-канал под фото. На снимке видно воздушное судно, силуэт которого схож с истребителем F-16. Оно пролетает над башней с часами, над которой размещен флаг Украины.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что Украина не будет говорить о прибывших истребителях. По его словам, это является для страны «фактором выживания», передает RT.

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В сети появились фотографии, подтверждающие доставку западными странами истребителей F-16 Украине. Один из самолетов был замечен и сфотографирован во время полета над Львовом. Соответствующее фото опубликовал telegram-канал «Военный Осведомитель». «Фото истребителя F-16, как сообщается, пролетающего над Львовом на западе Украины», — написал telegram-канал под фото. На снимке видно воздушное судно, силуэт которого схож с истребителем F-16. Оно пролетает над башней с часами, над которой размещен флаг Украины. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что Украина не будет говорить о прибывших истребителях. По его словам, это является для страны «фактором выживания», передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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