«Военный обозреватель» заснял пролетающий над Львовом F-16. Фото

01 августа 2024 в 10:29 Размер текста - 17 +

В сети появились фотографии, подтверждающие доставку западными странами истребителей F-16 Украине. Один из самолетов был замечен и сфотографирован во время полета над Львовом. Соответствующее фото опубликовал telegram-канал «Военный Осведомитель». «Фото истребителя F-16, как сообщается, пролетающего над Львовом на западе Украины», — написал telegram-канал под фото. На снимке видно воздушное судно, силуэт которого схож с истребителем F-16. Оно пролетает над башней с часами, над которой размещен флаг Украины. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что Украина не будет говорить о прибывших истребителях. По его словам, это является для страны «фактором выживания», передает RT.