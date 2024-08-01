Руководителю «Военторга» грозит до десяти лет тюрьмы

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Мера пресечения Полине Захаровой в суде Центрального района. Челябинск, арест, тюрьма, полиция, суд, мера пресечения, конвой, задержание
Руководителю «Военторга» светит до 10 лет тюрьмы, следует из УК РФ Фото:

Руководителю АО «Военторг», задержанному в рамках уголовного дела о хищении средств при исполнении госконтрактов для нужд Министерства обороны РФ, грозит до 10 лет лишения свободы. Это следует из текста уголовного кодекса России.

Как указано в кодексе, за мошенничество в особо крупном размере предусмотрен срок до 10 лет. Однако наказание может быть более существенным, если следователи установят несколько эпизодов преступления, в котором подозревают мужчину.

О задержании главы «Военторга» стало известно в ночь на 1 августа. О возбуждении уголовного дела о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов сообщали в пресс-центре МВД РФ. Вместе с ним был задержан 41-летний уроженец Северной Осетии, а под допрос попали около 30 свидетелей.

Следствие считает, что руководитель «Военторга» с 2019 года вступил в преступный сговор с соучастниками. Общая сумма контрактов составила 625 миллионов рублей. Цена была необоснованно завышена на 400 миллионов. Следствие не называет имени руководителя «Военторга», однако с 2012 года пост гендиректора компании занимает Владимир Павлов.

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Руководителю АО «Военторг», задержанному в рамках уголовного дела о хищении средств при исполнении госконтрактов для нужд Министерства обороны РФ, грозит до 10 лет лишения свободы. Это следует из текста уголовного кодекса России. Как указано в кодексе, за мошенничество в особо крупном размере предусмотрен срок до 10 лет. Однако наказание может быть более существенным, если следователи установят несколько эпизодов преступления, в котором подозревают мужчину. О задержании главы «Военторга» стало известно в ночь на 1 августа. О возбуждении уголовного дела о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов сообщали в пресс-центре МВД РФ. Вместе с ним был задержан 41-летний уроженец Северной Осетии, а под допрос попали около 30 свидетелей. Следствие считает, что руководитель «Военторга» с 2019 года вступил в преступный сговор с соучастниками. Общая сумма контрактов составила 625 миллионов рублей. Цена была необоснованно завышена на 400 миллионов. Следствие не называет имени руководителя «Военторга», однако с 2012 года пост гендиректора компании занимает Владимир Павлов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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