Руководителю «Военторга» грозит до десяти лет тюрьмы

01 августа 2024 в 10:27 Размер текста - 17 +

Руководителю «Военторга» светит до 10 лет тюрьмы, следует из УК РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Руководителю АО «Военторг», задержанному в рамках уголовного дела о хищении средств при исполнении госконтрактов для нужд Министерства обороны РФ, грозит до 10 лет лишения свободы. Это следует из текста уголовного кодекса России. Как указано в кодексе, за мошенничество в особо крупном размере предусмотрен срок до 10 лет. Однако наказание может быть более существенным, если следователи установят несколько эпизодов преступления, в котором подозревают мужчину. О задержании главы «Военторга» стало известно в ночь на 1 августа. О возбуждении уголовного дела о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов сообщали в пресс-центре МВД РФ. Вместе с ним был задержан 41-летний уроженец Северной Осетии, а под допрос попали около 30 свидетелей. Следствие считает, что руководитель «Военторга» с 2019 года вступил в преступный сговор с соучастниками. Общая сумма контрактов составила 625 миллионов рублей. Цена была необоснованно завышена на 400 миллионов. Следствие не называет имени руководителя «Военторга», однако с 2012 года пост гендиректора компании занимает Владимир Павлов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководителю АО «Военторг», задержанному в рамках уголовного дела о хищении средств при исполнении госконтрактов для нужд Министерства обороны РФ, грозит до 10 лет лишения свободы. Это следует из текста уголовного кодекса России. Как указано в кодексе, за мошенничество в особо крупном размере предусмотрен срок до 10 лет. Однако наказание может быть более существенным, если следователи установят несколько эпизодов преступления, в котором подозревают мужчину. О задержании главы «Военторга» стало известно в ночь на 1 августа. О возбуждении уголовного дела о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов сообщали в пресс-центре МВД РФ. Вместе с ним был задержан 41-летний уроженец Северной Осетии, а под допрос попали около 30 свидетелей. Следствие считает, что руководитель «Военторга» с 2019 года вступил в преступный сговор с соучастниками. Общая сумма контрактов составила 625 миллионов рублей. Цена была необоснованно завышена на 400 миллионов. Следствие не называет имени руководителя «Военторга», однако с 2012 года пост гендиректора компании занимает Владимир Павлов.