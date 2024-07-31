В Челябинской области жители, утратившие имущество первой необходимости в результате мегаливней, получат до 150 тысяч рублей. Челябинцам, лишившимся домов, отремонтируют жилье или выделят средства на покупку новой недвижимости, сообщила 1 июля министр соцотношений региона Юлия Буторина.
«По решению губернатора Алексея Текслера принят пакет мер, которые оказались в зоне ЧС. Несколько блоков выплат предусмотрено», — передает корреспондент URA.RU слова Буториной.
Выплата в связи с нарушением условий жизнедеятельности
Выплата положена каждому, чьи условия жизни ухудшились в зоне ЧС. Рассчитывать на компенсацию могут жители Карабашского и Коркинского округов, Еткульского, Саткинского, Еманжелинского и Верхнеуральского районов.
В качестве примера Буторина указала на нарушение водоснабжения и электричества, подтопление жилых помещений. Каждый из жителей, чьи условия жизни были нарушены, получит на руки 20 тысяч рублей.
Выплата в связи с утратой имущества первой необходимости
Получить средства можно в случае, если разрушены холодильники, электроплиты, мебель для пищи и сна, насосы, а также отопительное оборудование. Полный перечень больше, уточнила министр.
При полной утрате челябинцам положено 150 тысяч рублей на семью. При частичной (от трех наименований) потере — 75 тысяч рублей. Первые выплаты уже ушли пострадавшим.
Помощь в восстановлении или смене жилья
«Главой региона было принято решение о помощи в связи с повреждением жилья. В завершающей стадии находится разработка нормативно-правовых актов», — сообщила Буторина.
Правительством региона выделено два направления: восстановление дома либо выплата средств на покупку нового жилья. Решение будет принимать спецкомиссия. В случае, если недвижимость можно восстановить, будет произведен ремонт. Если помещение больше не пригодно для проживания, челябинцам будут выплачивать средства на новое жилье.
Как получить выплаты
Жителям необходимо прийти в управление соцзащиты с заявлением и документом, подтверждающим личность. В случаях, когда требуется оценка утерянного имущества, но попасть с ним к соцработникам проблематично, комиссия самостоятельно выезжает на место.
Буторина уточнила, что в Еткульском районе открыты дополнительные точки для обращения челябинцев, столкнувшихся с подтоплением. Кроме того, заявление на выплаты можно подать онлайн, отправив по электронной почте.
На утро 1 августа в регионе остаются подтопленными 195 жилых домов и 321 участок. Накануне режим ЧС ввели в Копейске, затяжные дожди продолжаются и в областном центре.
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