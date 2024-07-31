Сколько получат челябинцы, чьи дома пострадали от подтоплений. Видео

В Челябинской области восстановят дома, разрушенные подтоплениями

01 августа 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

Правительство региона поможет с ремонтом или покупкой нового жилья после подтоплений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни В Челябинской области жители, утратившие имущество первой необходимости в результате мегаливней, получат до 150 тысяч рублей. Челябинцам, лишившимся домов, отремонтируют жилье или выделят средства на покупку новой недвижимости, сообщила 1 июля министр соцотношений региона Юлия Буторина. «По решению губернатора Алексея Текслера принят пакет мер, которые оказались в зоне ЧС. Несколько блоков выплат предусмотрено», — передает корреспондент URA.RU слова Буториной. Выплата в связи с нарушением условий жизнедеятельности Выплата положена каждому, чьи условия жизни ухудшились в зоне ЧС. Рассчитывать на компенсацию могут жители Карабашского и Коркинского округов, Еткульского, Саткинского, Еманжелинского и Верхнеуральского районов. В качестве примера Буторина указала на нарушение водоснабжения и электричества, подтопление жилых помещений. Каждый из жителей, чьи условия жизни были нарушены, получит на руки 20 тысяч рублей. Выплата в связи с утратой имущества первой необходимости Новость по теме В Челябинской области остаются подтоплены 195 домов Получить средства можно в случае, если разрушены холодильники, электроплиты, мебель для пищи и сна, насосы, а также отопительное оборудование. Полный перечень больше, уточнила министр. При полной утрате челябинцам положено 150 тысяч рублей на семью. При частичной (от трех наименований) потере — 75 тысяч рублей. Первые выплаты уже ушли пострадавшим. Помощь в восстановлении или смене жилья «Главой региона было принято решение о помощи в связи с повреждением жилья. В завершающей стадии находится разработка нормативно-правовых актов», — сообщила Буторина. Правительством региона выделено два направления: восстановление дома либо выплата средств на покупку нового жилья. Решение будет принимать спецкомиссия. В случае, если недвижимость можно восстановить, будет произведен ремонт. Если помещение больше не пригодно для проживания, челябинцам будут выплачивать средства на новое жилье. Как получить выплаты Жителям необходимо прийти в управление соцзащиты с заявлением и документом, подтверждающим личность. В случаях, когда требуется оценка утерянного имущества, но попасть с ним к соцработникам проблематично, комиссия самостоятельно выезжает на место. Буторина уточнила, что в Еткульском районе открыты дополнительные точки для обращения челябинцев, столкнувшихся с подтоплением. Кроме того, заявление на выплаты можно подать онлайн, отправив по электронной почте. На утро 1 августа в регионе остаются подтопленными 195 жилых домов и 321 участок. Накануне режим ЧС ввели в Копейске, затяжные дожди продолжаются и в областном центре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области жители, утратившие имущество первой необходимости в результате мегаливней, получат до 150 тысяч рублей. Челябинцам, лишившимся домов, отремонтируют жилье или выделят средства на покупку новой недвижимости, сообщила 1 июля министр соцотношений региона Юлия Буторина. «По решению губернатора Алексея Текслера принят пакет мер, которые оказались в зоне ЧС. Несколько блоков выплат предусмотрено», — передает корреспондент URA.RU слова Буториной. Выплата положена каждому, чьи условия жизни ухудшились в зоне ЧС. Рассчитывать на компенсацию могут жители Карабашского и Коркинского округов, Еткульского, Саткинского, Еманжелинского и Верхнеуральского районов. В качестве примера Буторина указала на нарушение водоснабжения и электричества, подтопление жилых помещений. Каждый из жителей, чьи условия жизни были нарушены, получит на руки 20 тысяч рублей. Получить средства можно в случае, если разрушены холодильники, электроплиты, мебель для пищи и сна, насосы, а также отопительное оборудование. Полный перечень больше, уточнила министр. При полной утрате челябинцам положено 150 тысяч рублей на семью. При частичной (от трех наименований) потере — 75 тысяч рублей. Первые выплаты уже ушли пострадавшим. «Главой региона было принято решение о помощи в связи с повреждением жилья. В завершающей стадии находится разработка нормативно-правовых актов», — сообщила Буторина. Правительством региона выделено два направления: восстановление дома либо выплата средств на покупку нового жилья. Решение будет принимать спецкомиссия. В случае, если недвижимость можно восстановить, будет произведен ремонт. Если помещение больше не пригодно для проживания, челябинцам будут выплачивать средства на новое жилье. Жителям необходимо прийти в управление соцзащиты с заявлением и документом, подтверждающим личность. В случаях, когда требуется оценка утерянного имущества, но попасть с ним к соцработникам проблематично, комиссия самостоятельно выезжает на место. Буторина уточнила, что в Еткульском районе открыты дополнительные точки для обращения челябинцев, столкнувшихся с подтоплением. Кроме того, заявление на выплаты можно подать онлайн, отправив по электронной почте. На утро 1 августа в регионе остаются подтопленными 195 жилых домов и 321 участок. Накануне режим ЧС ввели в Копейске, затяжные дожди продолжаются и в областном центре.