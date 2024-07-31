В курганскую больницу закупили аппарат, имитирующий ходьбу. Фото

01 августа 2024 в 12:09 Размер текста - 17 +

В Курганскую областную больницу №2 поступил имитатор ходьбы «Имитрон» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская областная больница №2 получила новый тренажер для реабилитации пациентов — имитатор ходьбы «Имитрон». Об этом сообщает пресс-службе департамента здравоохранения региона. «В рамках проекта „Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация“ был приобретен имитатор ходьбы „Имитрон“. Он предназначен для активно-пассивной разработки нижних конечностей, использующийся для занятий медицинской реабилитационной механотерапией», — говорится в telegram-канале депздрава региона. По словам заместителя главного врача по хирургии Светланы Кожухарь, новый тренажер позволит качественно ускорить процесс выздоровления пациентов больницы. Оборудование помогает восстанавливать функции опорно-двигательной системы и создает динамическую нагрузку, которая способствует улучшению кровообращения и стимуляции дыхательной системы. Помогает предотвращать дегенерацию суставов и сухожилий, а также снижает риск развития остеопороза. Ранее URA.RU писало, что областной больнице №2 в Кургане купили новое реабилитационное оборудование. Для более быстрого восстановления пациентов в медучреждение поступил аппарат для лечения заболеваний позвоночника «ОРМЕД-кинезо». В областную больницу №2 купили тренажер имитации ходьбы подпись к фото Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганская областная больница №2 получила новый тренажер для реабилитации пациентов — имитатор ходьбы «Имитрон». Об этом сообщает пресс-службе департамента здравоохранения региона. «В рамках проекта „Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация“ был приобретен имитатор ходьбы „Имитрон“. Он предназначен для активно-пассивной разработки нижних конечностей, использующийся для занятий медицинской реабилитационной механотерапией», — говорится в telegram-канале депздрава региона. По словам заместителя главного врача по хирургии Светланы Кожухарь, новый тренажер позволит качественно ускорить процесс выздоровления пациентов больницы. Оборудование помогает восстанавливать функции опорно-двигательной системы и создает динамическую нагрузку, которая способствует улучшению кровообращения и стимуляции дыхательной системы. Помогает предотвращать дегенерацию суставов и сухожилий, а также снижает риск развития остеопороза. Ранее URA.RU писало, что областной больнице №2 в Кургане купили новое реабилитационное оборудование. Для более быстрого восстановления пациентов в медучреждение поступил аппарат для лечения заболеваний позвоночника «ОРМЕД-кинезо».