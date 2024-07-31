Курганская областная больница №2 получила новый тренажер для реабилитации пациентов — имитатор ходьбы «Имитрон». Об этом сообщает пресс-службе департамента здравоохранения региона.
«В рамках проекта „Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация“ был приобретен имитатор ходьбы „Имитрон“. Он предназначен для активно-пассивной разработки нижних конечностей, использующийся для занятий медицинской реабилитационной механотерапией», — говорится в telegram-канале депздрава региона.
По словам заместителя главного врача по хирургии Светланы Кожухарь, новый тренажер позволит качественно ускорить процесс выздоровления пациентов больницы. Оборудование помогает восстанавливать функции опорно-двигательной системы и создает динамическую нагрузку, которая способствует улучшению кровообращения и стимуляции дыхательной системы. Помогает предотвращать дегенерацию суставов и сухожилий, а также снижает риск развития остеопороза.
Ранее URA.RU писало, что областной больнице №2 в Кургане купили новое реабилитационное оборудование. Для более быстрого восстановления пациентов в медучреждение поступил аппарат для лечения заболеваний позвоночника «ОРМЕД-кинезо».
В областную больницу №2 купили тренажер имитации ходьбы
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Курганская областная больница №2 получила новый тренажер для реабилитации пациентов — имитатор ходьбы «Имитрон». Об этом сообщает пресс-службе департамента здравоохранения региона. «В рамках проекта „Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация“ был приобретен имитатор ходьбы „Имитрон“. Он предназначен для активно-пассивной разработки нижних конечностей, использующийся для занятий медицинской реабилитационной механотерапией», — говорится в telegram-канале депздрава региона. По словам заместителя главного врача по хирургии Светланы Кожухарь, новый тренажер позволит качественно ускорить процесс выздоровления пациентов больницы. Оборудование помогает восстанавливать функции опорно-двигательной системы и создает динамическую нагрузку, которая способствует улучшению кровообращения и стимуляции дыхательной системы. Помогает предотвращать дегенерацию суставов и сухожилий, а также снижает риск развития остеопороза. Ранее URA.RU писало, что областной больнице №2 в Кургане купили новое реабилитационное оборудование. Для более быстрого восстановления пациентов в медучреждение поступил аппарат для лечения заболеваний позвоночника «ОРМЕД-кинезо».