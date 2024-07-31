Из курганской больницы увольняется врач, которая два месяца была руководителем

Инфекционист Ульяна Злоказова уходит из КОСИБ (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врач-инфекционист Ульяна Злоказова увольняется из Курганской областной специализированной инфекционной больницы, проработав в ней более пяти лет. Об этом URA.RU сообщил источник из медицинской сферы, отметив текучку кадров среди специалистов и сотрудников администрации медицинского учреждения.

«В КОСИБ за последние время уволились несколько специалистов. На сегодняшний день увольняется еще один врач-инфекционист Ульяна Злоказова, которая ранее была исполняющей обязанности главврача в течение двух месяцев, а также заведующей первым отделением больницы. При этом новые кадры не приходят. Нагрузка на оставшихся врачей высокая», — сообщил источник.

Связаться с Злоказовой оперативно не удалось. В департаменте здравоохранения Курганской области в ответ на запрос URA.RU подтвердили, что врач-инфекционист Ульяна Злоказова планирует увольнение из ГБУ «Курганская областная специализированная больница» по собственному желанию. Это связано с трудоустройством в другую медицинскую организацию Курганской области.

По данным из открытых источников, Злоказова устроилась в инфекционную больницу Кургана после окончания Тюменского медицинского вуза в 2018 году. Имеет диплом врача-педиатра и инфекциониста. С конца 2023 года по март 2024 года исполняла обязанности главврача КОСИБ.

По данным депздрава, с начала 2024 года из КОСИБ уволился один врач-инфекционист, один врач анестезиолог-реаниматолог уволился и потом вновь был принят на работу. «Руководством больницы ведется активная работа по привлечению кадров, в том числе из других регионов. Трудоустроены два врача-инфекциониста и один врач-инфекционист приступил к работе после декретного отпуска», — ответили в ведомстве. Общее количество специалистов, работающих в больнице в настоящее время, не уточнили.

Ранее URA.RU писало, что в марте 2024 году Курганскую областную инфекционную больницу возглавила депутат Елена Воронович. Через некоторое время двое врачей-инфекционистов КОСИБ были задержаны по подозрению во взятке. По данным источника, они продавали препараты от гепатита С, не зарегистрированные в России. Врачу Юрию Ковалеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Инфекционист Ульяна Злоказова увольняется из Курганской областной специализированной инфекционной больницы в связи с трудоустройством в другую больницу региона «Курганская инфекционная больница»