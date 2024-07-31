31 июля 2024

В ХМАО полиция накрыла бордель. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция ХМАО накрыла бордель в Нижневартовске, работавший под видом массажного салона
Полиция ХМАО накрыла бордель в Нижневартовске, работавший под видом массажного салона Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) полиция раскрыла деятельность притона, где под видом массажа оказывали интимные услуги. Сотрудниц борделя задержали и привлекли к ответственности за занятие проституцией.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по ХМАО — Югре подтвержден факт, что в одном из жилых домов в Нижневартовске на улице Нефтяников под видом массажного салона оказываются услуги интимного характера. Стражи порядка задержали гражданок, причастных к совершению противоправного деяния, составлен административный материал по статье 6.11 КоАП РФ „Занятие проституцией“», — сообщила окружная полиция в telegram-канале.

Сотрудницы салона рекламировали услуги через сайт и мессенджеры. Им грозит наказание в виде штрафа до двух тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что жильцы дома по улице Нефтяников в Нижневартовске пожаловались на салон эротического массажа. Они предположили, что там оказывают не только массажные услуги.

Автор видео: telegram-канал «Полиция Югры»

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В Нижневартовске (ХМАО) полиция раскрыла деятельность притона, где под видом массажа оказывали интимные услуги. Сотрудниц борделя задержали и привлекли к ответственности за занятие проституцией. «В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по ХМАО — Югре подтвержден факт, что в одном из жилых домов в Нижневартовске на улице Нефтяников под видом массажного салона оказываются услуги интимного характера. Стражи порядка задержали гражданок, причастных к совершению противоправного деяния, составлен административный материал по статье 6.11 КоАП РФ „Занятие проституцией“», — сообщила окружная полиция в telegram-канале. Сотрудницы салона рекламировали услуги через сайт и мессенджеры. Им грозит наказание в виде штрафа до двух тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что жильцы дома по улице Нефтяников в Нижневартовске пожаловались на салон эротического массажа. Они предположили, что там оказывают не только массажные услуги. Автор видео: telegram-канал «Полиция Югры»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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