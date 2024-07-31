В Нижневартовске (ХМАО) полиция раскрыла деятельность притона, где под видом массажа оказывали интимные услуги. Сотрудниц борделя задержали и привлекли к ответственности за занятие проституцией.
«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по ХМАО — Югре подтвержден факт, что в одном из жилых домов в Нижневартовске на улице Нефтяников под видом массажного салона оказываются услуги интимного характера. Стражи порядка задержали гражданок, причастных к совершению противоправного деяния, составлен административный материал по статье 6.11 КоАП РФ „Занятие проституцией“», — сообщила окружная полиция в telegram-канале.
Сотрудницы салона рекламировали услуги через сайт и мессенджеры. Им грозит наказание в виде штрафа до двух тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что жильцы дома по улице Нефтяников в Нижневартовске пожаловались на салон эротического массажа. Они предположили, что там оказывают не только массажные услуги.
Автор видео: telegram-канал «Полиция Югры»
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