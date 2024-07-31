31 июля 2024

Приставы защитили жительницу ХМАО от угрожавшего ей коллектора

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Мера пресечения в отношении Алексея Павлюка. Магнитогорск, нашивка, фссп
Приставы защитили жительницу Нижневартовска, которой угрожал коллектор Фото:

Судебные приставы защитили жительницу Нижневартовска от коллектора, который отправлял на ее телефон SMS с угрозами и требованием вернуть долг по кредиту. Об этом рассказала замначальника отделения контрольно-надзорной и разрешительной деятельности УФССП по ХМАО Ольга Проводникова во время пресс-конференции в официальном сообществе «Югра» Вконтакте.

«В декабре жительница Нижневартовска обратилась [к приставам] с жалобой, что на ее номер поступают текстовые сообщения с неустановленного телефона. […] В сообщениях также были угрозы, что [коллекторы] будут взаимодействовать с ее окружением. [Анонима] установили и привлекли к ответственности», — рассказала Ольга Проводникова.

Неизвестный отправлял сообщения югорчанке с требованием вернуть долг и при этом не указывал, какой именно кредитной организации женщина задолжала. Кроме того, коллекторы не имеют права связываться с окружением должника, если согласие на это не дал сам заемщик и третьи лица.

Ранее глава судебных приставов ХМАО Елена Ловандо объяснила, как защититься от неправомерных действий со стороны коллекторов. Она посоветовала фиксировать количество звонков и подавать обращения в адрес службы судебных приставов.

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Судебные приставы защитили жительницу Нижневартовска от коллектора, который отправлял на ее телефон SMS с угрозами и требованием вернуть долг по кредиту. Об этом рассказала замначальника отделения контрольно-надзорной и разрешительной деятельности УФССП по ХМАО Ольга Проводникова во время пресс-конференции в официальном сообществе «Югра» Вконтакте. «В декабре жительница Нижневартовска обратилась [к приставам] с жалобой, что на ее номер поступают текстовые сообщения с неустановленного телефона. […] В сообщениях также были угрозы, что [коллекторы] будут взаимодействовать с ее окружением. [Анонима] установили и привлекли к ответственности», — рассказала Ольга Проводникова. Неизвестный отправлял сообщения югорчанке с требованием вернуть долг и при этом не указывал, какой именно кредитной организации женщина задолжала. Кроме того, коллекторы не имеют права связываться с окружением должника, если согласие на это не дал сам заемщик и третьи лица. Ранее глава судебных приставов ХМАО Елена Ловандо объяснила, как защититься от неправомерных действий со стороны коллекторов. Она посоветовала фиксировать количество звонков и подавать обращения в адрес службы судебных приставов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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