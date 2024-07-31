Приставы защитили жительницу ХМАО от угрожавшего ей коллектора

Приставы защитили жительницу Нижневартовска, которой угрожал коллектор Фото: Илья Московец © URA.RU

Судебные приставы защитили жительницу Нижневартовска от коллектора, который отправлял на ее телефон SMS с угрозами и требованием вернуть долг по кредиту. Об этом рассказала замначальника отделения контрольно-надзорной и разрешительной деятельности УФССП по ХМАО Ольга Проводникова во время пресс-конференции в официальном сообществе «Югра» Вконтакте.

«В декабре жительница Нижневартовска обратилась [к приставам] с жалобой, что на ее номер поступают текстовые сообщения с неустановленного телефона. […] В сообщениях также были угрозы, что [коллекторы] будут взаимодействовать с ее окружением. [Анонима] установили и привлекли к ответственности», — рассказала Ольга Проводникова.

Неизвестный отправлял сообщения югорчанке с требованием вернуть долг и при этом не указывал, какой именно кредитной организации женщина задолжала. Кроме того, коллекторы не имеют права связываться с окружением должника, если согласие на это не дал сам заемщик и третьи лица.

Ранее глава судебных приставов ХМАО Елена Ловандо объяснила, как защититься от неправомерных действий со стороны коллекторов. Она посоветовала фиксировать количество звонков и подавать обращения в адрес службы судебных приставов.