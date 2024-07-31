В ХМАО суд вынес приговор жителю за покрывательство сторонника ИГ*

Когалымский городской суд приговорил к штрафу жителя, который не сообщил силовикам о своем товарище зная, что тот является вербовщиком ИГ* (террористическая организация, запрещена на территории РФ). Об этом сообщается в базе данных суда.
«Признать [подсудимого] виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.205.6 УК РФ (несообщение о преступлении), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей», – сообщается в базе данных. Смягчающим обстоятельством суд счел положительные характеристики осужденного и двух малолетних детей на иждивении.
Осужденный знал, что его знакомый является членом террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) и вербует сторонников для проведения террористических актов на территории Северного Кавказа и участия в боевых действиях на территории Сирии. Однако не уведомил об этом сотрудников правоохранительных органов.
Ранее URA.RU писало, что на двоих жителей Когалыма возбуждены уголовные дела за содействие террористической организации. Один фигурант проходит по статье «Содействие террористической деятельности», второго обвинили в несообщении о преступлении.
*ИГ, ИГИЛ – террористическая организация. Запрещена на территории России.
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