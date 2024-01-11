Двоих жителей ХМАО обвинили в связи с террористами

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Суд Ломакин. Челябинск., решетка, браслеты, подсудимый, наручники
Двоим жителям ХМАО грозит срок за содействие террористической деятельности и несообщении о преступлении Фото:

На двух жителей Когалыма возбудили уголовные дела за содействие террористической организации. Уроженец одной из республик Кавказа попытался склонить гражданина Таджикистана ко вступлению в организацию «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в РФ).

«Являясь сторонником деятельности запрещенной на территории РФ террористической организации „Исламское государство“ он переписывался в мессенджере с гражданином республики Таджикистан и склонял его вступить в ИГ*. Тот в свою очередь не сообщил об этом в соответствующие органы. Материалы переданы в РУ ФСБ России по Тюменской области», — сообщает «Вестник Сургутского района» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Уголовное дело возбудили по статье «Содействие террористической деятельности» в отношении сторонника запрещенной организации. А второго участника обвиняют в несообщении о преступлении. URA.RU попыталось получить комментарий в управлении ФСБ по Тюменской области, но в ведомстве на звонок журналиста не ответили.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте подросток попал под влияние террористов. С его семьей проводится комплексная работа.

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На двух жителей Когалыма возбудили уголовные дела за содействие террористической организации. Уроженец одной из республик Кавказа попытался склонить гражданина Таджикистана ко вступлению в организацию «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в РФ). «Являясь сторонником деятельности запрещенной на территории РФ террористической организации „Исламское государство“ он переписывался в мессенджере с гражданином республики Таджикистан и склонял его вступить в ИГ*. Тот в свою очередь не сообщил об этом в соответствующие органы. Материалы переданы в РУ ФСБ России по Тюменской области», — сообщает «Вестник Сургутского района» со ссылкой на источник в силовых структурах. Уголовное дело возбудили по статье «Содействие террористической деятельности» в отношении сторонника запрещенной организации. А второго участника обвиняют в несообщении о преступлении. URA.RU попыталось получить комментарий в управлении ФСБ по Тюменской области, но в ведомстве на звонок журналиста не ответили. *Организация признана террористической и запрещена в РФ. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте подросток попал под влияние террористов. С его семьей проводится комплексная работа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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