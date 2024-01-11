Двоих жителей ХМАО обвинили в связи с террористами

11 января 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

Двоим жителям ХМАО грозит срок за содействие террористической деятельности и несообщении о преступлении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На двух жителей Когалыма возбудили уголовные дела за содействие террористической организации. Уроженец одной из республик Кавказа попытался склонить гражданина Таджикистана ко вступлению в организацию «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в РФ). «Являясь сторонником деятельности запрещенной на территории РФ террористической организации „Исламское государство“ он переписывался в мессенджере с гражданином республики Таджикистан и склонял его вступить в ИГ*. Тот в свою очередь не сообщил об этом в соответствующие органы. Материалы переданы в РУ ФСБ России по Тюменской области», — сообщает «Вестник Сургутского района» со ссылкой на источник в силовых структурах. Уголовное дело возбудили по статье «Содействие террористической деятельности» в отношении сторонника запрещенной организации. А второго участника обвиняют в несообщении о преступлении. URA.RU попыталось получить комментарий в управлении ФСБ по Тюменской области, но в ведомстве на звонок журналиста не ответили. *Организация признана террористической и запрещена в РФ. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте подросток попал под влияние террористов. С его семьей проводится комплексная работа.

На двух жителей Когалыма возбудили уголовные дела за содействие террористической организации. Уроженец одной из республик Кавказа попытался склонить гражданина Таджикистана ко вступлению в организацию «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в РФ). «Являясь сторонником деятельности запрещенной на территории РФ террористической организации „Исламское государство“ он переписывался в мессенджере с гражданином республики Таджикистан и склонял его вступить в ИГ*. Тот в свою очередь не сообщил об этом в соответствующие органы. Материалы переданы в РУ ФСБ России по Тюменской области», — сообщает «Вестник Сургутского района» со ссылкой на источник в силовых структурах. Уголовное дело возбудили по статье «Содействие террористической деятельности» в отношении сторонника запрещенной организации. А второго участника обвиняют в несообщении о преступлении. URA.RU попыталось получить комментарий в управлении ФСБ по Тюменской области, но в ведомстве на звонок журналиста не ответили. *Организация признана террористической и запрещена в РФ. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте подросток попал под влияние террористов. С его семьей проводится комплексная работа.