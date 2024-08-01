Награда за уничтожение F-16, а также освобождение Гершковича: о чем говорил Песков с журналистами

Песков: за уничтожение F-16 будет выплачено вознаграждение

01 августа 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

Песков отметил, что поставки Украине истребителей F-16 не привнесут значительных изменений в военные действия Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вознаграждения за уничтожение западных истребителей F-16. Кремль не предоставит объяснений по слухам об обмене журналиста Эвана Гершковича между Россией и Западом. Все главные заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 1 августа — в материале URA.RU. Повлияют ли F-16 на ситуацию на фронте За уничтожение западных истребителей F-16, поставленных Украине, будет выплачено вознаграждение. Об этом рассказал Песков в ходе ответа на вопрос о возможном влиянии самолетов на ситуацию на фронте. Пресс-секретарь подчеркнул, что F-16 не окажут значительного влияния на ситуацию на фронте. «Здесь нет волшебной таблетки, нет панацеи и ее не будет у вооруженных сил киевского режима», — заявил Песков. Поставки истребителей не изменят динамику конфликта. В Кремле не стали комментировать слухи об освобождении Гершковича Дмитрий Песков отказался комментировать слухи об обмене журналиста Эвана Гершковича между Россией и Западом. «По-прежнему нет комментариев по этой теме», — ответил Песков. Ранее ведущий канала Fox News Трейс Галлахер сообщил, что Гершковича могут освободить в рамках обмена заключенными, но эта информация еще уточняется. График отпусков Путина Пресс-секретарь сообщил, что президент России Владимир Путин пока не планирует отпуск. Он отметил, что в августе у президента нет свободного времени, поскольку его рабочий график остается напряженным. Песков подчеркнул, что большая часть работы Путина не становится публичной и ведется круглосуточно, без выходных. В 2023 году Путин официально не уходил в отпуск, а в предыдущие годы он отдыхал в Туве вместе с бывшим министром обороны Сергеем Шойгу. Приглашение ЮНЕСКО в Херсонес Таврический Песков пригласил представителей ЮНЕСКО посетить Херсонес Таврический, чтобы они могли увидеть, как этот объект культуры изменился. Он отметил, что представители организации смогут восхититься красотой Херсонеса при желании приехать в Крым. Это заявление было сделано в ответ на требования Украины признать Херсонес объектом культурного наследия, которому угрожает разрушение. Заявления Киева о мирных переговорах Заявления киевских властей о мирных переговорах с Россией не содержат конкретики и больше похожи на схоластику. Песков отметил, что российская сторона готова к переговорному процессу, но не видит детализированных предложений от Украины. По его словам, тема мирных переговоров по-прежнему озвучивается, но без конкретных деталей. Рекомендации по использованию VPN из-за сбоев YouTube Песков также порекомендовал россиянам самостоятельно выбирать VPN-сервисы для обхода сбоев в работе видеохостинга YouTube. Он отметил, что на рынке много предложений по VPN и пользователи должны выбрать подходящий для себя сервис. Пресс-секретарь также добавил, что YouTube с телефона работает без перебоев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вознаграждения за уничтожение западных истребителей F-16. Кремль не предоставит объяснений по слухам об обмене журналиста Эвана Гершковича между Россией и Западом. Все главные заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 1 августа — в материале URA.RU. За уничтожение западных истребителей F-16, поставленных Украине, будет выплачено вознаграждение. Об этом рассказал Песков в ходе ответа на вопрос о возможном влиянии самолетов на ситуацию на фронте. Пресс-секретарь подчеркнул, что F-16 не окажут значительного влияния на ситуацию на фронте. «Здесь нет волшебной таблетки, нет панацеи и ее не будет у вооруженных сил киевского режима», — заявил Песков. Поставки истребителей не изменят динамику конфликта. Дмитрий Песков отказался комментировать слухи об обмене журналиста Эвана Гершковича между Россией и Западом. «По-прежнему нет комментариев по этой теме», — ответил Песков. Ранее ведущий канала Fox News Трейс Галлахер сообщил, что Гершковича могут освободить в рамках обмена заключенными, но эта информация еще уточняется. Пресс-секретарь сообщил, что президент России Владимир Путин пока не планирует отпуск. Он отметил, что в августе у президента нет свободного времени, поскольку его рабочий график остается напряженным. Песков подчеркнул, что большая часть работы Путина не становится публичной и ведется круглосуточно, без выходных. В 2023 году Путин официально не уходил в отпуск, а в предыдущие годы он отдыхал в Туве вместе с бывшим министром обороны Сергеем Шойгу. Песков пригласил представителей ЮНЕСКО посетить Херсонес Таврический, чтобы они могли увидеть, как этот объект культуры изменился. Он отметил, что представители организации смогут восхититься красотой Херсонеса при желании приехать в Крым. Это заявление было сделано в ответ на требования Украины признать Херсонес объектом культурного наследия, которому угрожает разрушение. Заявления киевских властей о мирных переговорах с Россией не содержат конкретики и больше похожи на схоластику. Песков отметил, что российская сторона готова к переговорному процессу, но не видит детализированных предложений от Украины. По его словам, тема мирных переговоров по-прежнему озвучивается, но без конкретных деталей. Песков также порекомендовал россиянам самостоятельно выбирать VPN-сервисы для обхода сбоев в работе видеохостинга YouTube. Он отметил, что на рынке много предложений по VPN и пользователи должны выбрать подходящий для себя сервис. Пресс-секретарь также добавил, что YouTube с телефона работает без перебоев.