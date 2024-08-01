Награда за уничтожение F-16, а также освобождение Гершковича: о чем говорил Песков с журналистами

Вознаграждения за уничтожение западных истребителей F-16. Кремль не предоставит объяснений по слухам об обмене журналиста Эвана Гершковича между Россией и Западом. Все главные заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 1 августа — в материале URA.RU.
Повлияют ли F-16 на ситуацию на фронте
За уничтожение западных истребителей F-16, поставленных Украине, будет выплачено вознаграждение. Об этом рассказал Песков в ходе ответа на вопрос о возможном влиянии самолетов на ситуацию на фронте. Пресс-секретарь подчеркнул, что F-16 не окажут значительного влияния на ситуацию на фронте. «Здесь нет волшебной таблетки, нет панацеи и ее не будет у вооруженных сил киевского режима», — заявил Песков. Поставки истребителей не изменят динамику конфликта.
В Кремле не стали комментировать слухи об освобождении Гершковича
Дмитрий Песков отказался комментировать слухи об обмене журналиста Эвана Гершковича между Россией и Западом. «По-прежнему нет комментариев по этой теме», — ответил Песков. Ранее ведущий канала Fox News Трейс Галлахер сообщил, что Гершковича могут освободить в рамках обмена заключенными, но эта информация еще уточняется.
График отпусков Путина
Пресс-секретарь сообщил, что президент России Владимир Путин пока не планирует отпуск. Он отметил, что в августе у президента нет свободного времени, поскольку его рабочий график остается напряженным. Песков подчеркнул, что большая часть работы Путина не становится публичной и ведется круглосуточно, без выходных. В 2023 году Путин официально не уходил в отпуск, а в предыдущие годы он отдыхал в Туве вместе с бывшим министром обороны Сергеем Шойгу.
Приглашение ЮНЕСКО в Херсонес Таврический
Песков пригласил представителей ЮНЕСКО посетить Херсонес Таврический, чтобы они могли увидеть, как этот объект культуры изменился. Он отметил, что представители организации смогут восхититься красотой Херсонеса при желании приехать в Крым. Это заявление было сделано в ответ на требования Украины признать Херсонес объектом культурного наследия, которому угрожает разрушение.
Заявления Киева о мирных переговорах
Заявления киевских властей о мирных переговорах с Россией не содержат конкретики и больше похожи на схоластику. Песков отметил, что российская сторона готова к переговорному процессу, но не видит детализированных предложений от Украины. По его словам, тема мирных переговоров по-прежнему озвучивается, но без конкретных деталей.
Рекомендации по использованию VPN из-за сбоев YouTube
Песков также порекомендовал россиянам самостоятельно выбирать VPN-сервисы для обхода сбоев в работе видеохостинга YouTube. Он отметил, что на рынке много предложений по VPN и пользователи должны выбрать подходящий для себя сервис. Пресс-секретарь также добавил, что YouTube с телефона работает без перебоев.
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