Кремль — URA.RU: Путин не собирается в отпуск

В Кремле сообщили, пойдет ли Путин в отпуск
© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
В Кремле сообщили, пойдет ли президент Владимир Путин в отпуск Фото:

Президент России Владимир Путин пока не собирается в отпуск. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, «никаких окон в рабочем графике президента не просматривается».

«Пока в августе никаких окон [в рабочем графике] у президента не просматривается. Все время идет рутинная работа, напряженный рабочий график. Сами понимаете, то, что становится публичным, — это верхушка айсберга. Основная работа ведется ежесуточно, без выходных. [Владимир Путин] — это и президент, и верховный главнокомандующий, он постоянно взаимодействует с правительством», — пояснил Песков.

В 2023 году президент Путин официально не уходил в отпуск. В предыдущие годы он несколько раз отдыхал в Туве вместе с экс-министром обороны РФ Сергеем Шойгу. На прошлой неделе Путин несколько дней провел на Валааме в компании президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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Президент России Владимир Путин пока не собирается в отпуск. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, «никаких окон в рабочем графике президента не просматривается». «Пока в августе никаких окон [в рабочем графике] у президента не просматривается. Все время идет рутинная работа, напряженный рабочий график. Сами понимаете, то, что становится публичным, — это верхушка айсберга. Основная работа ведется ежесуточно, без выходных. [Владимир Путин] — это и президент, и верховный главнокомандующий, он постоянно взаимодействует с правительством», — пояснил Песков. В 2023 году президент Путин официально не уходил в отпуск. В предыдущие годы он несколько раз отдыхал в Туве вместе с экс-министром обороны РФ Сергеем Шойгу. На прошлой неделе Путин несколько дней провел на Валааме в компании президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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