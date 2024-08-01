Кремль — URA.RU: Путин не собирается в отпуск

В Кремле сообщили, пойдет ли Путин в отпуск

01 августа 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

В Кремле сообщили, пойдет ли президент Владимир Путин в отпуск Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин пока не собирается в отпуск. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, «никаких окон в рабочем графике президента не просматривается». «Пока в августе никаких окон [в рабочем графике] у президента не просматривается. Все время идет рутинная работа, напряженный рабочий график. Сами понимаете, то, что становится публичным, — это верхушка айсберга. Основная работа ведется ежесуточно, без выходных. [Владимир Путин] — это и президент, и верховный главнокомандующий, он постоянно взаимодействует с правительством», — пояснил Песков. В 2023 году президент Путин официально не уходил в отпуск. В предыдущие годы он несколько раз отдыхал в Туве вместе с экс-министром обороны РФ Сергеем Шойгу. На прошлой неделе Путин несколько дней провел на Валааме в компании президента Белоруссии Александра Лукашенко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин пока не собирается в отпуск. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, «никаких окон в рабочем графике президента не просматривается». «Пока в августе никаких окон [в рабочем графике] у президента не просматривается. Все время идет рутинная работа, напряженный рабочий график. Сами понимаете, то, что становится публичным, — это верхушка айсберга. Основная работа ведется ежесуточно, без выходных. [Владимир Путин] — это и президент, и верховный главнокомандующий, он постоянно взаимодействует с правительством», — пояснил Песков. В 2023 году президент Путин официально не уходил в отпуск. В предыдущие годы он несколько раз отдыхал в Туве вместе с экс-министром обороны РФ Сергеем Шойгу. На прошлой неделе Путин несколько дней провел на Валааме в компании президента Белоруссии Александра Лукашенко.