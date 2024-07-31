Кремль: заявления Киева о мире не содержат конкретики

Песков: заявления Киева о мире не содержат конкретики
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал схоластикой заявления о мирных переговорах со стороны Киева
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал схоластикой заявления о мирных переговорах со стороны Киева Фото:

Заявления представителей киевских властей о мирных переговорах с Россией — это скорее схоластика. Никаких деталей не звучит, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о заявлении советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка о готовности вести переговоры на условиях международного права.

«Это все скорее схоластика. Мы слышали заявления на разных уровнях. Но никаких детализирующих пояснений мы не слышали. Тема по-прежнему озвучивается, но без какой-либо конкретики. Российская сторона продолжает оставаться готовой к переговорному процессу», — подчеркнул Песков.

Советник главы офиса президента Украина Михаил Подоляк заявил, что Киев готов к мирным переговорам на основе международного права, которое нужно воспринимать как концепцию. Главное, по его словам, в этой концепции — «территориальная целостность и суверенитет государства». президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия готова к мирным переговорам. Но речь не может идти об оставлении РФ ее новых территорий, которые вошли в состав России по результатам всенародных референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

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Заявления представителей киевских властей о мирных переговорах с Россией — это скорее схоластика. Никаких деталей не звучит, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о заявлении советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка о готовности вести переговоры на условиях международного права. «Это все скорее схоластика. Мы слышали заявления на разных уровнях. Но никаких детализирующих пояснений мы не слышали. Тема по-прежнему озвучивается, но без какой-либо конкретики. Российская сторона продолжает оставаться готовой к переговорному процессу», — подчеркнул Песков. Советник главы офиса президента Украина Михаил Подоляк заявил, что Киев готов к мирным переговорам на основе международного права, которое нужно воспринимать как концепцию. Главное, по его словам, в этой концепции — «территориальная целостность и суверенитет государства». президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия готова к мирным переговорам. Но речь не может идти об оставлении РФ ее новых территорий, которые вошли в состав России по результатам всенародных референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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