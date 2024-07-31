Полиция ХМАО разыскивает жителя, который заманивал детей конфетами на детской площадке

Полиция Нефтеюганска разыскивает мужчину, который угощал детей конфетами на детской площадке и якобы заманивал их к себе в гости. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Проверка проводится. Личность мужчины пока не установлена», — рассказали в полиции.
В городских пабликах местные жители пожаловались на мужчину, который во втором микрорайоне угощал детей сладостями и якобы пытался заманить их к себе домой. С ним также, по утверждениям горожан, была некая женщина.
«Будьте внимательны. Кто знает, что у него [мужчины] на уме. Если есть информация напишите в комментах или в полицию. Надо, что-то предпринимать. Ребёнок боится выходить на улицу», — написал родитель одного из детей под постом в соцсети «Вконтакте».
Ранее URA.RU писало, что полиция Нижневартовска задержала мужчину, который приставал к школьникам. Силовики опрашивают задержанного и свидетелей.
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