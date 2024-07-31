31 июля 2024

Полиция ХМАО разыскивает жителя, который заманивал детей конфетами на детской площадке

В ХМАО неизвестный на улице угощал детей конфетами и пытался заманить в гости
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция разыскивает подозрительного мужчину, который угощал конфетами детей на детской площадке
Полиция разыскивает подозрительного мужчину, который угощал конфетами детей на детской площадке Фото:

Полиция Нефтеюганска разыскивает мужчину, который угощал детей конфетами на детской площадке и якобы заманивал их к себе в гости. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проверка проводится. Личность мужчины пока не установлена», — рассказали в полиции.

В городских пабликах местные жители пожаловались на мужчину, который во втором микрорайоне угощал детей сладостями и якобы пытался заманить их к себе домой. С ним также, по утверждениям горожан, была некая женщина. 

«Будьте внимательны. Кто знает, что у него [мужчины] на уме. Если есть информация напишите в комментах или в полицию. Надо, что-то предпринимать. Ребёнок боится выходить на улицу», — написал родитель одного из детей под постом в соцсети «Вконтакте».

Ранее URA.RU писало, что полиция Нижневартовска задержала мужчину, который приставал к школьникам. Силовики опрашивают задержанного и свидетелей.

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Полиция Нефтеюганска разыскивает мужчину, который угощал детей конфетами на детской площадке и якобы заманивал их к себе в гости. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Проверка проводится. Личность мужчины пока не установлена», — рассказали в полиции. В городских пабликах местные жители пожаловались на мужчину, который во втором микрорайоне угощал детей сладостями и якобы пытался заманить их к себе домой. С ним также, по утверждениям горожан, была некая женщина.  «Будьте внимательны. Кто знает, что у него [мужчины] на уме. Если есть информация напишите в комментах или в полицию. Надо, что-то предпринимать. Ребёнок боится выходить на улицу», — написал родитель одного из детей под постом в соцсети «Вконтакте». Ранее URA.RU писало, что полиция Нижневартовска задержала мужчину, который приставал к школьникам. Силовики опрашивают задержанного и свидетелей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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