На Ямале появился новый лотерейный миллионер

В ЯНАО северянин выиграл более миллиона рублей в государственную лотерею
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, пачка денег, коррупция, купюра, экономика, ипотека, вклады, банкнота, капиталовложения, инвестиции, деньги, наличные, курс рубля, рубли, подкуп, задолженность, нал, черный нал, вклад, первый взнос
Житель Ямала выиграл более миллиона рублей Фото:

В ЯНАО северянин выиграл более миллиона рублей в государственную лотерею «Проще, чем дважды два». Он купил билет сразу на 3,6 тысячи комбинаций. О большом выигрыше сообщает telegram-канал «Столото».

«Победитель из ЯНАО купил билет сразу на 3630 комбинаций — для этого он выбрал 10 дополнительных чисел в одном игровом поле и девять в другом. Его выигрыш вырос на 64 680 ? и составил 1 052 363 ?!», — сообщает источник и указывает, что ямалец стал миллионером благодаря лотерее «Проще, чем дважды два».

В июле еще один житель ЯНАО выиграл более 13 миллионов рублей. Он купил билет лотереи «Все или ничего».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО северянин выиграл более миллиона рублей в государственную лотерею «Проще, чем дважды два». Он купил билет сразу на 3,6 тысячи комбинаций. О большом выигрыше сообщает telegram-канал «Столото». «Победитель из ЯНАО купил билет сразу на 3630 комбинаций — для этого он выбрал 10 дополнительных чисел в одном игровом поле и девять в другом. Его выигрыш вырос на 64 680 ? и составил 1 052 363 ?!», — сообщает источник и указывает, что ямалец стал миллионером благодаря лотерее «Проще, чем дважды два». В июле еще один житель ЯНАО выиграл более 13 миллионов рублей. Он купил билет лотереи «Все или ничего».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...