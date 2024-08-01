На Ямале появился новый лотерейный миллионер

В ЯНАО северянин выиграл более миллиона рублей в государственную лотерею

Житель Ямала выиграл более миллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО северянин выиграл более миллиона рублей в государственную лотерею «Проще, чем дважды два». Он купил билет сразу на 3,6 тысячи комбинаций. О большом выигрыше сообщает telegram-канал «Столото».

«Победитель из ЯНАО купил билет сразу на 3630 комбинаций — для этого он выбрал 10 дополнительных чисел в одном игровом поле и девять в другом. Его выигрыш вырос на 64 680 ? и составил 1 052 363 ?!», — сообщает источник и указывает, что ямалец стал миллионером благодаря лотерее «Проще, чем дважды два».

В июле еще один житель ЯНАО выиграл более 13 миллионов рублей. Он купил билет лотереи «Все или ничего».