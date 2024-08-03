Участки, которые нельзя покупать челябинцам, боящимся попасть в зону подтопления. Инфографика

Жители Челябинской области выбирают участки под дома с учетом наводнений

04 августа 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

В Челябинске участки, расположенные на возвышенности, находятся на Северо-западе, на ЧМЗ и вблизи мегаполиса — в деревне «Ключи» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Челябинцы во время наводнений вспомнили о предостережениях вековой давности и предпочитают покупать участки под дачи не в низине, а на возвышенности, пусть и более дорогие. О том, где именно в Челябинске и области расположены такие земли, URA.RU рассказали челябинские риелторы Наталья Шатрукова и Надежда Кушнова. «В Челябинской области всегда больше ценились земельные участки, расположенные на возвышенности. Так в поселке „Ключи“ по 600 тысяч рублей предлагают участки, которые находятся в низине, в болотистой местности. И вдвое дороже за 1 миллион 200 тысяч рублей — продаются земли на возвышенности, на горе. Собственники знают про ценность таких участков и повышают цены, но покупателей это не останавливает — продажи идут хорошо», — сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. Она добавила, что в самом Челябинске сильно топит участки в поселках и СНТ, расположенных на АМЗ. Таковы поселок Федоровка, расположенный между озером Смолино и Шершневским водохранилищем, СНТ «Медик» и другие территории, расположенные по Троицкому тракту и по трассе M-5 в направлении на Москву. Также сильно подтапливает территории в Кременкуле. По словам риелторов, там много участков, где болотистая местность осложняет их владельцам продажу. Также риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова сообщила о том, что в районе города Миасса, где много рек и озер, подтапливает СНТ, которые находятся в низине вблизи водоемов. Среди них СНТ «Золотая Долина», «Самородок», «Локомотив», «Железнодорожник», «Родничок», «Мелентьевка». Сады находятся возле рек. «Люди забыли, что периодически возле рек может топить участки. В подвалах домов, расположенных около озера Тургояк, стоит вода. Сейчас только старожилы знают, где может быть потоп, и участки скупили за бешеные деньги. Как и ожидалось, на данный момент у Ильменского озера и у озера Тургояк подтапливает СНТ «Сыростан», «Тургояк» и «Динамо», — поделилась Кушнова. В Челябинске участки, расположенные на возвышенности, находятся в Северо-Западном, Металлургическом районах, а вблизи мегаполиса — в деревне «Ключи». Об этом URA.RU рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В Металлургическом районе, например, в поселке Першино, пусть не такой чистый воздух, но высота над уровнем моря больше относительно города. Такие районы меньше топит. Также на Северо-Западе многие загородные поселки повыше расположены. Например, „Терема“ на юге, там земли не подтапливает, они не жалуются», — сообщила Шатрукова. В целом по Челябинской области Наталья Шатрукова отметила, что подтопление не грозит участкам, расположенным в горной местности в районе озера Увильды. Также на возвышенности расположен курорт «Солнечная долина». Как рассказала Кушнова, в районе Миасса также достаточно много участков, расположенных на горе, им подтопление точно не грозит. В основном они находятся у хребта, расположенного с восточной стороны от них, возле Ильменского заповедника. К ним относятся СНТ «Дачный», «Маяк», «Урал-1», «Урал-2», «Урал-3», «Ильмены — Южные». Но такие участки всегда стоили и будут стоить в среднем вдвое дороже земель, расположенных в низине или в болотистой местности. Но покупателей, которых заботит сохранность своих домов, это не останавливает. В конце июля на Челябинскую область обрушились затяжные ливни. В регион пришел циклон, а за ним продолжительные дожди. Область буквально тонет под натиском разбушевавшейся стихии. Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Граждан просят соблюдать все меры предосторожности в связи с непогодой, которая продолжается. Ранее глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал доложить о затоплении поселка в Ленинском районе Челябинска после публикации возмущенных жителей в СМИ. Челябинцы заявляли, что местные органы власти не принимают должных действий по откачке воды. Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову. Следственными органами проводится проверка. В Челябинске сильно топит участки в поселках и СНТ, расположенных на АМЗ, в том числе поселок «Федоровка» Инфографика: URA.RU Челябинцы во время наводнений вспомнили о предостережениях вековой давности и предпочитают покупать участки под дачи не в низине, а на возвышенности, пусть и более дорогие Инфографика:URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинцы во время наводнений вспомнили о предостережениях вековой давности и предпочитают покупать участки под дачи не в низине, а на возвышенности, пусть и более дорогие. О том, где именно в Челябинске и области расположены такие земли, URA.RU рассказали челябинские риелторы Наталья Шатрукова и Надежда Кушнова. «В Челябинской области всегда больше ценились земельные участки, расположенные на возвышенности. Так в поселке „Ключи“ по 600 тысяч рублей предлагают участки, которые находятся в низине, в болотистой местности. И вдвое дороже за 1 миллион 200 тысяч рублей — продаются земли на возвышенности, на горе. Собственники знают про ценность таких участков и повышают цены, но покупателей это не останавливает — продажи идут хорошо», — сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. Она добавила, что в самом Челябинске сильно топит участки в поселках и СНТ, расположенных на АМЗ. Таковы поселок Федоровка, расположенный между озером Смолино и Шершневским водохранилищем, СНТ «Медик» и другие территории, расположенные по Троицкому тракту и по трассе M-5 в направлении на Москву. Также сильно подтапливает территории в Кременкуле. По словам риелторов, там много участков, где болотистая местность осложняет их владельцам продажу. Также риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова сообщила о том, что в районе города Миасса, где много рек и озер, подтапливает СНТ, которые находятся в низине вблизи водоемов. Среди них СНТ «Золотая Долина», «Самородок», «Локомотив», «Железнодорожник», «Родничок», «Мелентьевка». Сады находятся возле рек. «Люди забыли, что периодически возле рек может топить участки. В подвалах домов, расположенных около озера Тургояк, стоит вода. Сейчас только старожилы знают, где может быть потоп, и участки скупили за бешеные деньги. Как и ожидалось, на данный момент у Ильменского озера и у озера Тургояк подтапливает СНТ «Сыростан», «Тургояк» и «Динамо», — поделилась Кушнова. В Челябинске участки, расположенные на возвышенности, находятся в Северо-Западном, Металлургическом районах, а вблизи мегаполиса — в деревне «Ключи». Об этом URA.RU рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В Металлургическом районе, например, в поселке Першино, пусть не такой чистый воздух, но высота над уровнем моря больше относительно города. Такие районы меньше топит. Также на Северо-Западе многие загородные поселки повыше расположены. Например, „Терема“ на юге, там земли не подтапливает, они не жалуются», — сообщила Шатрукова. В целом по Челябинской области Наталья Шатрукова отметила, что подтопление не грозит участкам, расположенным в горной местности в районе озера Увильды. Также на возвышенности расположен курорт «Солнечная долина». Как рассказала Кушнова, в районе Миасса также достаточно много участков, расположенных на горе, им подтопление точно не грозит. В основном они находятся у хребта, расположенного с восточной стороны от них, возле Ильменского заповедника. К ним относятся СНТ «Дачный», «Маяк», «Урал-1», «Урал-2», «Урал-3», «Ильмены — Южные». Но такие участки всегда стоили и будут стоить в среднем вдвое дороже земель, расположенных в низине или в болотистой местности. Но покупателей, которых заботит сохранность своих домов, это не останавливает. В конце июля на Челябинскую область обрушились затяжные ливни. В регион пришел циклон, а за ним продолжительные дожди. Область буквально тонет под натиском разбушевавшейся стихии. Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Граждан просят соблюдать все меры предосторожности в связи с непогодой, которая продолжается. Ранее глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал доложить о затоплении поселка в Ленинском районе Челябинска после публикации возмущенных жителей в СМИ. Челябинцы заявляли, что местные органы власти не принимают должных действий по откачке воды. Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову. Следственными органами проводится проверка.