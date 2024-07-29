Бастрыкин потребовал доклад о затоплении поселка в Ленинском районе Челябинска

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доложить о затоплении поселка в Ленинском районе Челябинска, после публикации возмущенных жителей в СМИ. Об этом сообщили 30 июля в пресс-службе ведомства.
«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по доводам обращения жителей Челябинской области о нарушении их прав. В СМИ сообщается о недовольстве жителей затопленного Ленинского района Челябинска, ведь их район находится в зоне постоянного затопления», — сообщили в ведомстве.
В своих жалобах челябинцы также заявляли, что местные органы власти не принимают должных действий по откачке воды. Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Правосудову. Следственными органами проводится проверка.
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