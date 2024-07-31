Состояние экс-президента «Лукойла» выросло на полмиллиарда долларов за два месяца

Бывший президент нефтяной компании «Лукойл», которая добывает нефть в ХМАО, Вагит Алекперов за два месяца лета разбогател еще на полмиллиарда долларов. По данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), на сегодняшний день его состояние составляет почти 28 миллиардов долларов: на полмиллиарда больше, чем в июне 2024 года.
«Состояние Вагита Алекперова — 27,9 миллиардов долларов. В начале июня показатель составлял 27,4 миллиарда долларов», — указано в профиле нефтяного магната на сайте Bloomberg.
С начала 2024 года капитал самого богатого нефтяника России вырос на 3,24 миллиарда долларов. Алекперов входит в тройку богатейших россиян. Он является акционером «Лукойла», выручка которой в 2023 году составила 75,7 миллиарда долларов. По оценке Bloomberg, Алекперов получил более пяти миллиардов долларов дивидендов.
Ранее URA.RU писало, что совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов занял 63-е место в рейтинге BBI. Список включает в себя 500 богатейших людей мира.
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