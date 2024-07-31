31 июля 2024

Состояние экс-президента «Лукойла» выросло на полмиллиарда долларов за два месяца

Бывший президент «Лукойла» Вагит Алекперов разбогател на полмиллиарда долларов
© Служба новостей «URA.RU»
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Состояние экс-президента "Лукойла" составило почти 28 миллиардов долларов
Состояние экс-президента "Лукойла" составило почти 28 миллиардов долларов Фото:

Бывший президент нефтяной компании «Лукойл», которая добывает нефть в ХМАО, Вагит Алекперов за два месяца лета разбогател еще на полмиллиарда долларов. По данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), на сегодняшний день его состояние составляет почти 28 миллиардов долларов: на полмиллиарда больше, чем в июне 2024 года.

«Состояние Вагита Алекперова — 27,9 миллиардов долларов. В начале июня показатель составлял 27,4 миллиарда долларов», — указано в профиле нефтяного магната на сайте Bloomberg. 

С начала 2024 года капитал самого богатого нефтяника России вырос на 3,24 миллиарда долларов. Алекперов входит в тройку богатейших россиян. Он является акционером «Лукойла», выручка которой в 2023 году составила 75,7 миллиарда долларов. По оценке Bloomberg, Алекперов получил более пяти миллиардов долларов дивидендов.

Ранее  URA.RU писало, что совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов занял 63-е место в рейтинге BBI. Список включает в себя 500 богатейших людей мира.

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Бывший президент нефтяной компании «Лукойл», которая добывает нефть в ХМАО, Вагит Алекперов за два месяца лета разбогател еще на полмиллиарда долларов. По данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), на сегодняшний день его состояние составляет почти 28 миллиардов долларов: на полмиллиарда больше, чем в июне 2024 года. «Состояние Вагита Алекперова — 27,9 миллиардов долларов. В начале июня показатель составлял 27,4 миллиарда долларов», — указано в профиле нефтяного магната на сайте Bloomberg.  С начала 2024 года капитал самого богатого нефтяника России вырос на 3,24 миллиарда долларов. Алекперов входит в тройку богатейших россиян. Он является акционером «Лукойла», выручка которой в 2023 году составила 75,7 миллиарда долларов. По оценке Bloomberg, Алекперов получил более пяти миллиардов долларов дивидендов. Ранее  URA.RU писало, что совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов занял 63-е место в рейтинге BBI. Список включает в себя 500 богатейших людей мира.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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