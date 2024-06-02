02 июня 2024

Экс-президент «Лукойла» разбогател на 3 миллиарда долларов за 2024 год

© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-президент "Лукойла" вошел в сотню богатейших людей мира
Экс-президент "Лукойла" вошел в сотню богатейших людей мира Фото:

Бывший президент «Лукойла» Вагит Алекперов за пять месяцев 2024 года стал богаче на 2,7 миллиардов долларов: на сегодняшний день его состояние составило 27,4 миллиарда долларов. Нефтяной магнат вошел в первую сотню рейтинга богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index (BBI). 

«Рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. Совладелец компании „Лукойл“ Вагит Алекперов занял 63-е место: рост состояния с начала года на 2,78 миллиарда долларов, до 27,4 миллиарда», — указал Bloomberg в рейтинге.

Список богатейших людей мира был составлен на основе данных о стоимости акций компаний, которыми владеют миллиардеры. Всего в рейтинг вошли 26 россиян. Среди граждан РФ Алекперов занял второе место, уступив лидерство одному из владельцев «Норникеля» Владимиру Потанину.

 Ранее URA.RU писало, что Алекперов возглавил список самых богатых россиян по версии журнала Forbes. За 2023 год состояние бизнесмена увеличилось на 8,1 миллиарда долларов.

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Бывший президент «Лукойла» Вагит Алекперов за пять месяцев 2024 года стал богаче на 2,7 миллиардов долларов: на сегодняшний день его состояние составило 27,4 миллиарда долларов. Нефтяной магнат вошел в первую сотню рейтинга богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index (BBI).  «Рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. Совладелец компании „Лукойл“ Вагит Алекперов занял 63-е место: рост состояния с начала года на 2,78 миллиарда долларов, до 27,4 миллиарда», — указал Bloomberg в рейтинге. Список богатейших людей мира был составлен на основе данных о стоимости акций компаний, которыми владеют миллиардеры. Всего в рейтинг вошли 26 россиян. Среди граждан РФ Алекперов занял второе место, уступив лидерство одному из владельцев «Норникеля» Владимиру Потанину.  Ранее URA.RU писало, что Алекперов возглавил список самых богатых россиян по версии журнала Forbes. За 2023 год состояние бизнесмена увеличилось на 8,1 миллиарда долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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