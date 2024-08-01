Путин подсказал губернаторам способ избавить свои регионы от долгов

Путин нашел способ увеличить объемы экспорта продовольствия и сырья в Азию

01 августа 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

Президент Владимир Путин поддержал усилия Мордовии по расширению производства железнодорожных вагонов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Наращивание производства в Мордовии грузовых вагонов и рефрижераторов для перевозки, в том числе на экспорт, продовольствия и сырья поддержал президент Владимир Путин на встрече с главой республики Артемом Здуновым. Вагоностроительное предприятие стало одним из основных источников доходов в региональный бюджет. Наряду с другими компаниями оно обеспечивает рост промышленного производства в регионе в целом. «Я посмотрел, по промышленному производству у нас 3,5 рост в прошлом году в стране, а у вас — восемь. Выгодно отличается республика. И по сельскому хозяйству, там даже еще получше результат в отличие от результатов по стране в целом», — заметил президент в начале разговора. Глава Мордовии Артем Здунов доложил о росте промышленного производства в республике Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Здунова, за основу в промышленности регион взял инвестиционный стандарт, предложенный Минэкономразвития РФ и Агентством стратегических инициатив. «Инвесторы потянулись. Мы стали вкладываться в промышленность, и это обеспечило промышленный рост. По этому году у нас уже 112,5 процента. Такой динамический рост мы не только удержим, но и постараемся нарастить», — отметил глава республики. Особое внимание уделено вагоностроению. В Мордовии выпускаются грузовые вагоны и рефрижераторы. «Они позволяют перевозить грузы на большие расстояния до 60 дней. Причем температуру держат, давление держат. Это и особо опасные вещества, и СПГ, — доложил Здунов. — Самое главное — мы превосходим зарубежные аналоги, потому что срок действия рефрижераторов не более 25 лет, а у нас ходят 31 год. Мы вовремя входим на рынок. Расширяется производство, в прошлом году выросли на 37 процентов. Раньше мы говорили — 10 тысяч промышленных вагонов, сейчас — 13 тысяч (планка)». Новость по теме Путин подсказал, что делать с осужденными после освобождения из тюрем На фоне активизации торгово-экономических отношений со странами Юго-Восточной Азии потребность в грузовых вагонах в России серьезно выросла, пояснил URA.RU член комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Плякин. «Если раньше до Европы можно было добросить наши грузы автотранспортом, сейчас, с разворотом на Восток, делать это сложно. Китай, Индия, все остальные регионы Юго-Восточной Азии — перевозки туда, конечно, обеспечиваются прежде всего железнодорожным транспортом. Это перевозка сырья, продуктов, для которых нужны рефрижераторы, чтобы, банально, продукты не испортились по пути. Из той же Центральной России железная дорога — самый надежный способ доставки таких грузов», — пояснил Плякин. По словам парламентария, речь идет не только о модернизации эксплуатируемых грузовых вагонов и рефрижераторов. Для обеспечения стабильных грузоперевозок необходимо расширение парка и дополнительные поставки вагонов, учитывая рост грузоперевозок в азиатском направлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наращивание производства в Мордовии грузовых вагонов и рефрижераторов для перевозки, в том числе на экспорт, продовольствия и сырья поддержал президент Владимир Путин на встрече с главой республики Артемом Здуновым. Вагоностроительное предприятие стало одним из основных источников доходов в региональный бюджет. Наряду с другими компаниями оно обеспечивает рост промышленного производства в регионе в целом. «Я посмотрел, по промышленному производству у нас 3,5 рост в прошлом году в стране, а у вас — восемь. Выгодно отличается республика. И по сельскому хозяйству, там даже еще получше результат в отличие от результатов по стране в целом», — заметил президент в начале разговора. По словам Здунова, за основу в промышленности регион взял инвестиционный стандарт, предложенный Минэкономразвития РФ и Агентством стратегических инициатив. «Инвесторы потянулись. Мы стали вкладываться в промышленность, и это обеспечило промышленный рост. По этому году у нас уже 112,5 процента. Такой динамический рост мы не только удержим, но и постараемся нарастить», — отметил глава республики. Особое внимание уделено вагоностроению. В Мордовии выпускаются грузовые вагоны и рефрижераторы. «Они позволяют перевозить грузы на большие расстояния до 60 дней. Причем температуру держат, давление держат. Это и особо опасные вещества, и СПГ, — доложил Здунов. — На фоне активизации торгово-экономических отношений со странами Юго-Восточной Азии потребность в грузовых вагонах в России серьезно выросла, пояснил URA.RU член комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Плякин. «Если раньше до Европы можно было добросить наши грузы автотранспортом, сейчас, с разворотом на Восток, делать это сложно. Китай, Индия, все остальные регионы Юго-Восточной Азии — перевозки туда, конечно, обеспечиваются прежде всего железнодорожным транспортом. Это перевозка сырья, продуктов, для которых нужны рефрижераторы, чтобы, банально, продукты не испортились по пути. Из той же Центральной России железная дорога — самый надежный способ доставки таких грузов», — пояснил Плякин. По словам парламентария, речь идет не только о модернизации эксплуатируемых грузовых вагонов и рефрижераторов. Для обеспечения стабильных грузоперевозок необходимо расширение парка и дополнительные поставки вагонов, учитывая рост грузоперевозок в азиатском направлении.