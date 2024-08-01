Прокуратура подключилась к истории подделки подписей в пермской «Единой России»

01 августа 2024 в 19:03 Размер текста - 17 +

Свою проверку по факту инцидента проводят и в генсовете ЕР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Оханского района в Пермском крае усмотрела признаки служебного подлога в истории с подделкой подписей в местной «Единой России». Надзорное ведомство направило заявление для проведения доследственной проверки после истории, когда в суде был доказан факт фальсификации подписи экс-кандидата в депутаты Оханска Ольги Еловиковой. Об этом рассказал источник в Оханске. «Прокуратура района направила в местное отделение МВД для проведения доследственной проверки заявление. Усмотрены признаки преступлений, квалифицируемых статьями 292 и 327 УК РФ. Служебный подлог», — сообщил инсайдер. Год назад Ольга Еловикова решила баллотироваться в депутаты Оханской думы от «Новых людей». В ТИК обратился местный мэр и секретарь отделения ЕР Дмитрий Байдин. Он указал, что Еловикова не может идти на выборы от «Новых людей», поскольку является членом «Единой России». Сильно удивленная этим фактом Еловикова обратилась в суд, который доказал, что ее подписи о вступлении в партию и о получении членского билета были подделаны. URA.RU направило запрос в прокуратуру, ответ ожидается. Ранее агентство сообщало, что свою проверку проводят в генсовете «Единой России». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Оханского района в Пермском крае усмотрела признаки служебного подлога в истории с подделкой подписей в местной «Единой России». Надзорное ведомство направило заявление для проведения доследственной проверки после истории, когда в суде был доказан факт фальсификации подписи экс-кандидата в депутаты Оханска Ольги Еловиковой. Об этом рассказал источник в Оханске. «Прокуратура района направила в местное отделение МВД для проведения доследственной проверки заявление. Усмотрены признаки преступлений, квалифицируемых статьями 292 и 327 УК РФ. Служебный подлог», — сообщил инсайдер. Год назад Ольга Еловикова решила баллотироваться в депутаты Оханской думы от «Новых людей». В ТИК обратился местный мэр и секретарь отделения ЕР Дмитрий Байдин. Он указал, что Еловикова не может идти на выборы от «Новых людей», поскольку является членом «Единой России». Сильно удивленная этим фактом Еловикова обратилась в суд, который доказал, что ее подписи о вступлении в партию и о получении членского билета были подделаны. URA.RU направило запрос в прокуратуру, ответ ожидается. Ранее агентство сообщало, что свою проверку проводят в генсовете «Единой России».