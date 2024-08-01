В Копейске снова судятся из-за ледовых городков

В Арбитражном суде Челябинской области рассматривается дело
по иску прокуратуры региона к управлению благоустройства Копейска. Прокуратура
требует признать ничтожным контракт о строительстве ледовых городков, заключенных
в декабре прошлого года.
«Прокуратура требует признать ничтожным контракт,
заключенный 18 декабря между учреждением и ИП Алексеем Сосниным, который
выполнял работы по строительству, содержанию и демонтажу ледовых городков. При
этом контракт с подрядчиком заключили без проведения конкурентных процедур, что
и стало поводом для обращения в суд», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Как следует из картотеки суда, исковое заявление принято и
по делу возбуждено производство. В качестве третьих лиц привлечены мэрия
Копейска и управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области.
Это не первый суд по поводу ледовых городков Копейска. На
протяжении нескольких лет подряды на строительство городков выигрывал и
осуществлял предприниматель Иван Корец. Однако зимой прошлого года мэрия
отказалась принять и оплатить работы, ссылаясь на то, что что параметры
городка не соответствовали проекту. Причиной стали ранние сильные холода, в
результате которых толщина льда была не 20, как в проекте, а 30 и более
сантиметров. Нашли и ряд других недочетов. Предпринимателю не выплатили около
пяти миллионов рублей, в итоге получилось, что он строил городок на свои
деньги.
Несмотря на то, что городок не был принят, его не закрыли, и
на протяжении всей зимы он радовал горожан. Весной прошлого года Корец подал на
мэрию в арбитражный суд. Заседания по делу продолжаются до сих пор, решение по
нему не вынесено.
Осенью 2023 года мэрия вновь объявила конкурс на
строительство городка. Зная, о том, что есть риск не получить денег за работу,
ни один подрядчик на конкурс не заявился. После этого мэрия в лице управления
благоустройства заключила контракт с единственным поставщиком. Им как раз и
оказался предприниматель Соснин. Однако теперь правомерность этого контракта
оспаривает прокуратура.
URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Копейска. Ответ ожидается.
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