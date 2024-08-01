В Копейске снова судятся из-за ледовых городков

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В прошлый раз мэрию не устроила толщина льдин, теперь прокуратура недовольна отсутствием конкуренции
В прошлый раз мэрию не устроила толщина льдин, теперь прокуратура недовольна отсутствием конкуренции Фото:

В Арбитражном суде Челябинской области рассматривается дело

по иску прокуратуры региона к управлению благоустройства Копейска. Прокуратура

требует признать ничтожным контракт о строительстве ледовых городков, заключенных

в декабре прошлого года.

«Прокуратура требует признать ничтожным контракт,

заключенный 18 декабря между учреждением и ИП Алексеем Сосниным, который

выполнял работы по строительству, содержанию и демонтажу ледовых городков. При

этом контракт с подрядчиком заключили без проведения конкурентных процедур, что

и стало поводом для обращения в суд», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Как следует из картотеки суда, исковое заявление принято и

по делу возбуждено производство. В качестве третьих лиц привлечены мэрия

Копейска и управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области.

Это не первый суд по поводу ледовых городков Копейска. На

протяжении нескольких лет подряды на строительство городков выигрывал и

осуществлял предприниматель Иван Корец. Однако зимой прошлого года мэрия

отказалась принять и оплатить работы, ссылаясь на то, что что параметры

городка не соответствовали проекту. Причиной стали ранние сильные холода, в

результате которых толщина льда была не 20, как в проекте, а 30 и более

сантиметров. Нашли и ряд других недочетов. Предпринимателю не выплатили около

пяти миллионов рублей, в итоге получилось, что он строил городок на свои

деньги.

Несмотря на то, что городок не был принят, его не закрыли, и

на протяжении всей зимы он радовал горожан. Весной прошлого года Корец подал на

мэрию в арбитражный суд. Заседания по делу продолжаются до сих пор, решение по

нему не вынесено.

Осенью 2023 года мэрия вновь объявила конкурс на

строительство городка. Зная, о том, что есть риск не получить денег за работу,

ни один подрядчик на конкурс не заявился. После этого мэрия в лице управления

благоустройства заключила контракт с единственным поставщиком. Им как раз и

оказался предприниматель Соснин. Однако теперь правомерность этого контракта

оспаривает прокуратура.

URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Копейска. Ответ ожидается.

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В Арбитражном суде Челябинской области рассматривается дело по иску прокуратуры региона к управлению благоустройства Копейска. Прокуратура требует признать ничтожным контракт о строительстве ледовых городков, заключенных в декабре прошлого года. «Прокуратура требует признать ничтожным контракт, заключенный 18 декабря между учреждением и ИП Алексеем Сосниным, который выполнял работы по строительству, содержанию и демонтажу ледовых городков. При этом контракт с подрядчиком заключили без проведения конкурентных процедур, что и стало поводом для обращения в суд», — уточнили в пресс-службе ведомства. Как следует из картотеки суда, исковое заявление принято и по делу возбуждено производство. В качестве третьих лиц привлечены мэрия Копейска и управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области. Это не первый суд по поводу ледовых городков Копейска. На протяжении нескольких лет подряды на строительство городков выигрывал и осуществлял предприниматель Иван Корец. Однако зимой прошлого года мэрия отказалась принять и оплатить работы, ссылаясь на то, что что параметры городка не соответствовали проекту. Причиной стали ранние сильные холода, в результате которых толщина льда была не 20, как в проекте, а 30 и более сантиметров. Нашли и ряд других недочетов. Предпринимателю не выплатили около пяти миллионов рублей, в итоге получилось, что он строил городок на свои деньги. Несмотря на то, что городок не был принят, его не закрыли, и на протяжении всей зимы он радовал горожан. Весной прошлого года Корец подал на мэрию в арбитражный суд. Заседания по делу продолжаются до сих пор, решение по нему не вынесено. Осенью 2023 года мэрия вновь объявила конкурс на строительство городка. Зная, о том, что есть риск не получить денег за работу, ни один подрядчик на конкурс не заявился. После этого мэрия в лице управления благоустройства заключила контракт с единственным поставщиком. Им как раз и оказался предприниматель Соснин. Однако теперь правомерность этого контракта оспаривает прокуратура. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Копейска. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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